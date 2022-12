Championnat du monde junior

Les espoirs du Canadien à suivre

Le Canadien sera bien représenté au Championnat mondial junior. Six de ses espoirs y seront, répartis au sein d’autant d’équipes : Joshua Roy avec le Canada, Filip Mesar avec la Slovaquie, Lane Hutson avec les États-Unis, Adam Engström avec la Suède, Oliver Kapanen avec la Finlande et Vincenz Rohrer avec l’Autriche. Il y en aurait eu un septième si on avait autorisé Juraj Slafkovský à représenter la Slovaquie.