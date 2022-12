Le fougueux Michael Pezzetta et son complice Jake Evans ont placé le Canadien en avant 2-0 en début de partie. Cependant, les Stars ont renversé leurs rivaux grâce à trois buts en avantage numérique.

(Dallas) Le Canadien a retrouvé ses repères à cinq contre cinq aux yeux de son entraîneur, mais il s’est tiré dans le pied en accumulant les punitions, vendredi soir au American Airlines Center.

La Presse Canadienne

Wyatt Johnston a brisé l’égalité en troisième période en marquant le troisième but des siens en avantage numérique et les Stars de Dallas ont vaincu la formation montréalaise 4-2.

Michael Pezzetta et son complice sur le quatrième trio Jake Evans, avec son premier but de la saison, ont placé le Canadien en avant 2-0. Cependant, Pezzetta était au cachot quand Johnston a inscrit le but qui a fait la différence.

« Ç’a été un de nos meilleurs matchs à cinq contre cinq depuis longtemps, mais nous avons donné cinq avantages numériques à une unité qui fonctionne bien », a soutenu l’entraîneur-chef du Canadien, Martin St-Louis.

Evgenii Dadonov avait cédé sa place à Pezzetta dans la formation du Canadien.

« “Pezz” est un gars qui prend soin de l’équipe. C’est une punition qui fait mal, mais il y a aussi eu des appels sévères ce soir », a dit St-Louis en se portant à la défense de Pezzetta.

St-Louis avait aussi remanié ses trios, séparant notamment Nick Suzuki et Cole Caufield pour une première fois cette saison. Le résultat n’a pas été particulièrement convaincant, mais l’entraîneur-chef semblait satisfait.

« J’ai aimé le match de pas mal tout le monde, a insisté St-Louis. Nous étions engagés. Nous affrontions une bonne équipe. C’est agréable de voir nos joueurs de soutien produire. Je suis content avec nos trios. »

Roope Hintz a réussi un doublé en avantage numérique pour les Stars (20-9-6), tandis que Jason Robertson a récolté deux aides. Joel Kiviranta a ajouté un but dans un filet désert, alors que Jake Oettinger a repoussé 22 lancers.

Devant le filet du Canadien (15-16-3), Jake Allen a effectué 32 arrêts.

Le Canadien reprendra le collier le 28 décembre, quand il effectuera le premier arrêt d’un voyage de quatre rencontres en rendant visite au Lightning de Tampa Bay.

La bataille des unités spéciales

Evans a lancé les hostilités après 4 : 04 de jeu, marquant en avantage numérique grâce à une percée entre les défenseurs des Stars, puis une belle feinte devant Oettinger.

Tout feu tout flamme, Evans est revenu à la charge un peu plus tard. Malgré la couverture du défenseur Ryan Suter lors d’une attaque à un contre un, Evans a réussi à défier Oettinger, mais il a raté la cible.

Evans a ensuite mis la table pour Pezzetta en infériorité numérique, mais Oettinger a réussi l’arrêt.

Pezzetta est revenu à la charge tôt en deuxième période. Cette fois, il a battu Oettinger à 2 : 24 grâce à un tir parfait.

Tranquillement, les Stars ont commencé à augmenter la pression sur le Canadien.

Ils ont finalement réduit l’écart à 2-1 avec 4 : 41 à faire au deuxième vingt, lors d’un avantage numérique. Hintz a habilement fait dévier une remise de Jason Robertson dans l’objectif.

Les Stars ont ensuite créé l’égalité après 2 : 27 de jeu en troisième période, encore une fois en avantage numérique. Et à nouveau, un tir de Robertson a dévié sur le bâton de Hintz avant de surprendre Allen.

Le gardien du Canadien a préservé l’impasse un peu plus tard avec un bel arrêt contre Jamie Benn lors d’une attaque en surnombre des Stars.

Cependant, Johnston a joué les héros avec 5 : 00 à écouler au cadran, pendant que Pezzetta était au banc des punitions pour avoir fait trébucher un rival en zone des Stars.

Kiviranta a complété la marque dans un filet désert avec 17 secondes à jouer.