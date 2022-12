(Denver, Colorado) C’est un peu étrange, mais en ce moment, il n’y a que quatre petits points pour séparer l’Avalanche du Canadien au classement général de la Ligue nationale de hockey.

Bien sûr, le club montréalais a pris part à deux matchs de plus, et bien sûr aussi, on comprend que les choses peuvent changer vite, mais voilà, ces quatre points viennent nous rappeler que les lendemains d’un club champion ne sont pas toujours si faciles.

Ainsi, dans ce coin du Colorado, après les confettis et la musique et la coupe Stanley prêtée à tous, il a fallu revenir sur terre et, dans une moindre mesure, à l’aréna.

Ce bout-là ne fut pas si facile.

« Les gars, on se tient en forme l’été, mais c’est sûr que la saison morte a été un peu moins longue que d’habitude, a admis Samuel Girard mardi, dans le vestiaire du club en banlieue de Denver. Surtout, on n’a pas été chanceux avec les blessures. On a trouvé le moyen de gagner pareil, mais il manque beaucoup de bons joueurs en ce moment. D’autres en ont profité pour se faire remarquer. »

Il est vrai que le vestiaire de l’Avalanche a eu des airs de plateau d’audition pour une série de téléréalité. Cette saison, pas moins de 35 joueurs sont passés par ici afin d’y disputer au moins un match ; en guise de comparaison, 26 joueurs ont enfilé au moins une fois le maillot du Canadien en 2022-2023.

Cela a donné lieu à quelques auditions imprévues, entre autres un certain Alex Galchenyuk, qui n’aura fait que passer, ce qu’il a souvent fait ailleurs aussi, par contre.

« À un moment donné, on pouvait voir que les autres clubs arrivaient contre nous en se disant qu’ils allaient nous imposer leur échec avant parce qu’ils voyaient plusieurs gars de la Ligue américaine dans notre formation, a rappelé Girard. Il a fallu s’adapter, mais je pense qu’on a réussi à s’en sortir. »

Parmi les absents que l’on remarque par ici, en premier parce qu’ils ne sont pas là, il y a Nathan MacKinnon. Le joueur vedette a patiné en solitaire mardi, mais n’est toujours pas prêt à un retour. Andrew Cogliano et Darren Helm ne joueront pas non plus contre le Canadien à Denver ce mercredi soir.

Malgré tout, Jared Bednar tente de garder sa bonne humeur habituelle.

Ce que toutes ces blessures viennent de prouver, c’est combien la profondeur de cette équipe est solide. On regarde un peu tous les gars qui ont joué avec nous cette saison… je crois qu’il y en a cinq ou six pour qui il s’agissait d’un premier match dans la LNH ! En plus, ça en dit long sur la force de caractère de nos meneurs. Jared Bednar, entraîneur-chef de l’Avalanche

« Dans le cas de Samuel, eh bien, il a été bon, mais il a été blessé, et parfois, la route du retour est longue. Il n’a pas paru aussi dynamique que par le passé, mais il a eu un bon match [lundi soir]. Il est encore en train d’essayer de retrouver son rythme un peu. »

Mais l’Avalanche se maintient, et par ici, l’espoir tient au retour des absents, qui permettront, peut-être, à cette équipe de retrouver le même aplomb que la saison dernière.