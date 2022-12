(Cleveland) Joël Teasdale a inscrit les deux premiers buts du Rocket, Nicolas Beaudin a récolté a été l’auteur d’un but et de deux aides et ensemble ils ont aidé la formation lavalloise à prendre la mesure des Monsters de Cleveland 4-1, dimanche.

La Presse Canadienne

Lucas Condotta a également noirci la feuille de pointage pour le Rocket, qui a plié l’échine 7-4 contre les Monsters samedi.

Joseph Vrbetic a signé une deuxième victoire en autant de départs avec le Rocket. Il a stoppé 26 tirs pour triompher.

Joona Luoto a été l’unique buteur des locaux. Il a touché la cible en fin de premier engagement et a temporairement nivelé la marque.

Pavel Cajan a été fort occupé devant la cage des Monsters. Il a repoussé 35 tirs dans la défaite.

Les hommes de Jean-François Houle termineront leur séquence de quatre matchs sur la route mercredi soir alors qu’ils rendront visite au Crunch de Syracuse.