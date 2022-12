(Montréal) Le Canadien s’est buté à plus fort que lui, samedi soir au Centre Bell.

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

Brandon Hagel a inscrit deux buts et une aide, Andrei Vasilevskiy a repoussé 22 tirs et le Lightning de Tampa a vaincu la formation montréalaise 5-1.

Le Lightning a été plus opportuniste et plus efficace en avantage numérique. Puis, Vasilevskiy s’est occupé du reste devant le filet.

Le Canadien a continué d’être miné par son avantage numérique. Après avoir mis fin à une séquence de 0-en-23, jeudi dans une défaite contre les Ducks d’Anaheim, le Tricolore a terminé la soirée avec un rendement de 0-en-3.

Nick Suzuki a été l’unique buteur du Canadien (14-15-2), qui n’a gagné que deux de ses huit dernières rencontres (2-5-1). Jake Allen a stoppé 22 lancers.

Nikita Kucherov a récolté un but et une aide, tandis que Nick Paul et Anthony Cirelli ont aussi touché la cible pour le Lightning (20-9-1), qui a remporté un cinquième match d’affilée. Steven Stamkos a amassé deux aides.

Le défenseur Mike Matheson était de retour au jeu pour le Canadien après avoir raté quatre parties en raison d’une blessure au bas du corps. L’attaquant Michael Pezzetta a aussi été inséré dans la formation. Evgenii Dadonov et Chris Wideman ont été laissés de côté.

Le Canadien jouera ses sept prochains matchs à l’étranger. Son premier arrêt aura lieu lundi, avec un duel contre les Coyotes de l’Arizona.

Dans une autre classe

Joel Armia a obtenu la première belle occasion de marquer de la rencontre, mais Vasilevskiy a réussi à fermer l’ouverture quand le Finlandais a fait dévier une remise de Christian Dvorak.

Le Lightning a fait mouche sur son premier tir au but de la rencontre, à 2 : 57. Hagel a déjoué Allen entre les jambières lors d’une échappée.

Armia, qui n’a toujours pas marqué cette saison, a cogné à la porte une autre fois pour le Canadien, mais Vasilevskiy a réussi à nouveau l’arrêt.

Dvorak a menacé en avantage numérique pour le Canadien, mais c’est plutôt le Lightning qui a marqué quelques instants plus tard, quand les équipes étaient de retour à forces égales. Paul a profité d’un retour dans l’enclave après un tir de Nick Perbix pour porter la marque à 2-0 avec 8 : 21 à faire en première période.

Une rare bévue de Victor Hedman a permis à Jonathan Drouin de décocher un lancer à partir de l’enclave, mais Vasilevskiy a été vigilant et a fait l’arrêt.

La deuxième période a donné droit à un véritable manège aux deux bancs de punition. Le Lightning a profité de deux de ses quatre occasions, tandis que le Canadien a été 0-en-2.

Cirelli a marqué à 9 : 26, complétant un bel échange amorcé par Nikita Kucherov et Corey Perry. Hagel a ensuite fait dévier un tir de Hedman à 17 : 47.

Les deux meilleures occasions du Canadien sont venues du bâton de Pezzetta, qui a atteint le poteau, puis a été frustré par Vasilevskiy lors d’une même infériorité numérique.

Suzuki a finalement inscrit le Canadien au pointage après 16 secondes de jeu en troisième période, complétant une belle manœuvre de Kaiden Guhle.

Cole Caufield s’est retrouvé en échappée environ 20 secondes après la reprise du jeu, mais Vasilevskiy a évité de donner des chances au Canadien d’y croire en réussissant l’arrêt.

Le reste de la rencontre n’a été qu’une formalité. Kucherov a tourné le fer dans la plaie avec un joli filet avec 1 : 59 à écouler au cadran.