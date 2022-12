Rocket de Laval

Anthony Richard : quand le déclic se fait…

La dernière fois que le Canadien de Montréal a aligné le meilleur marqueur dans la Ligue américaine de hockey (LAH) avec sa filiale, c’était Stéphan Lebeau lors de la saison 1988-1989. Un peu plus de trois décennies plus tard, voilà que le Trifluvien Anthony Richard pourrait réaliser cet exploit cette année avec le Rocket de Laval. C’est dans le domaine du possible, tout comme un éventuel rappel avec le Canadien de Montréal.