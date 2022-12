Lisez les comptes rendus des matchs disputés mardi dans la LNH.

Mitch Marner continue sa lancée dans une écrasante victoire des Maple Leafs

Mitch Marner a porté à 23 sa séquence de matchs avec au moins un point et les Maple Leafs de Toronto ont écrasé les Ducks d’Anaheim 7-0, mardi soir.

Marner a préparé deux buts des siens et il s’est approché à trois matchs de Patrick Kane (2015-2016) pour la plus longue séquence par un joueur actif.

Alexander Kerfoot a marqué deux buts alors que John Tavares et Pierre Engvall ont tous deux récolté un but et une mention d’aide pour les Torontois.

Michael Bunting, T. J. Brodie et Joey Anderson ont également fait bouger les cordages. Samsonov a repoussé 28 tirs pour enregistrer un deuxième jeu blanc d’affilée.

Conor Timmins a amassé trois assistances pour connaître un premier match de trois points dans la LNH. Les Maple Leafs ont inscrit au moins six buts dans une partie pour une première fois cette saison.

John Gibson a alloué deux buts en 27 lancers pour les Ducks, qui occupent le dernier rang du circuit Bettman. Lukas Dostal a pris le relais en deuxième période et il a conclu la rencontre avec 10 arrêts.

Joshua Clipperton, La Presse Canadienne