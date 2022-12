(Brossard) Le capitaine du Canadien de Montréal Nick Suzuki déborde de confiance par les temps qui courent, et celle-ci commence à déteindre sur ses coéquipiers.

Alexandre Geoffrion-McInnis La Presse Canadienne

Suzuki a fait la pluie et le beau temps chez le Tricolore en compagnie de ses partenaires de jeu Kirby Dach et Cole Caufield le mois dernier. Il a d’ailleurs été récompensé vendredi, lorsque le Canadien a annoncé qu’il était le récipiendaire de la coupe Molson pour le mois de novembre.

Le capitaine du CH a ainsi mis la main sur une deuxième coupe Molson en autant de mois, après avoir été nommé corécipiendaire en octobre avec Caufield.

Dans le vestiaire après la séance d’entraînement au Complexe sportif Bell de Brossard, le principal intéressé a paru surpris d’être celui qui sera honoré avant la rencontre de samedi, au Centre Bell, contre les Kings de Los Angeles.

« Je l’ai gagnée ? O.K., tant mieux. Je n’aurai pas à la partager avec Cole cette fois-ci », a-t-il déclaré, pince-sans-rire.

En 13 matchs en novembre, le joueur de centre âgé de 23 ans a mené l’équipe avec huit buts et ajouté six aides, totalisant 14 points. Suzuki, qui a devancé Dach au scrutin, a notamment connu une séquence de trois matchs avec au moins un point (du 1er au 5 novembre), durant laquelle il a amassé cinq points.

Questionné à savoir ce qui expliquait ses succès depuis le début de la saison, le hockeyeur âgé de 23 ans a offert une réponse bien simple.

Je crois que je suis confortable avec mon jeu ; j’ai beaucoup appris ces dernières années. Ça va assez bien jusqu’ici cette saison, j’essaie d’être le plus constant possible et d’aider l’équipe à gagner. Nick Suzuki

Suzuki n’a pas caché qu’il appréciait l’opportunité de pouvoir jouer avec des joueurs à caractère offensif tels que Caufield et Dach. Il s’est même risqué à faire une prédiction assez audacieuse au sujet du no 22 du Bleu-blanc-rouge.

« Cole ? Il pourra en marquer 50, ça c’est certain, a évoqué Suzuki sans hésiter. Je ferai tout pour qu’il y parvienne cette saison, et puis ensuite nous verrons. »

Selon l’entraîneur-chef Martin St-Louis, cette déclaration témoigne du niveau de confiance de Suzuki, tant en ses moyens qu’envers ceux de ses coéquipiers. St-Louis n’a d’ailleurs pas tari d’éloges envers son jeune capitaine.

PHOTO MATT BLEWETT, USA TODAY SPORTS Martin St-Louis, entraîneur-chef du Canadien

“Suzi” est un joueur qui aime avoir la plateforme pour faire la différence. Et ça, c’est rare que ça arrive à un si jeune âge. Parfois, les gars ont peur d’échouer, au lieu d’être affamés pour le succès. “Suz ”, c’est un gars qui est affamé pour le succès. Martin St-Louis, entraîneur-chef du Canadien

L’autre partenaire de jeu de Suzuki, Dach, n’est pas en reste lui non plus puisqu’il a terminé au deuxième rang du scrutin pour la coupe Molson du mois dernier. L’ex-joueur des Blackhawks a de toute évidence gagné en confiance en étant placé à l’aile plutôt qu’au centre, comme c’était le cas à Chicago.

« Nous avons cliqué rapidement ensemble, Nick et moi. Évidemment, nous ne marquons pas aussi régulièrement qu’au début de la saison, mais nous générons encore beaucoup de chances de marquer », a reconnu Dach.

« J’ai connu un bon début de saison, et maintenant je profite de cet élan pour décoller. J’en profite le plus possible présentement », a-t-il renchéri.

Dach pourrait être appelé à jouer un rôle plus important au cours des prochains jours, surtout si l’absence de Sean Monahan était appelée à se prolonger. Le CH a d’ailleurs indiqué que Monahan, qui n’a pas joué depuis le 5 décembre contre les Canucks de Vancouver, « demeure sous évaluation médicale », dans un gazouillis publié en fin d’avant-midi.

Et si ce scénario se concrétise, alors St-Louis sera placé devant un dilemme de taille : démanteler son premier trio pour permettre à Dach de pivoter celui de Monahan, ou garder le statu quo et trouver une autre solution de rechange.

« C’est sûr qu’on y pense. On sait qu’il (Dach) peut jouer au centre… On a des options et il faudra évaluer ça », s’est cependant limité à dire St-Louis.

Drouin et Hoffman se rapprochent d’un retour au jeu

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Mike Hoffman

Par ailleurs, les attaquants Jonathan Drouin et Mike Hoffman se rapprochent d’un retour au jeu chez le Canadien.

Ils portaient des chandails réguliers lors de la séance d’entraînement, ce qui signifie qu’ils ont obtenu le feu vert des médecins afin d’encaisser des mises en échec.

« Ils seront évalués demain après l’entraînement matinal pour déterminer s’ils pourront jouer » face aux Kings, a indiqué le Canadien par l’entremise de son compte Twitter.

Drouin et Hoffman n’ont pas joué depuis respectivement le 12 novembre face aux Penguins de Pittsburgh et le 19 novembre face aux Flyers de Philadelphie.

Drouin combattait une blessure au haut du corps subie le 5 novembre contre les Golden Knights de Vegas. Le Canadien avait ensuite indiqué le 15 novembre qu’il allait rater une période allant de quatre à six semaines.

Dans le cas de Hoffman, le Tricolore s’était contenté de dire qu’il est blessé au bas du corps.

Drouin a été limité à quatre aides en 12 matchs cette saison. Pour sa part, Hoffman a inscrit cinq buts et trois aides en 16 parties.

D’autre part, le défenseur Mike Matheson, qui avait quitté la séance d’entraînement de la veille environ 30 minutes après son début, brillait par son absence. « Il a bénéficié d’une journée de traitement », a précisé le Canadien.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Mike Matheson

C’était aussi le cas des attaquants Brendan Gallagher, dont le statut reste inchangé. De son côté, David Savard est absent depuis le match du 3 décembre contre les Oilers d’Edmonton, « demeure sous évaluation médicale ».