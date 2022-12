La Québécoise Caroline Ouellette et l’ancien gardien du Canadien Cristobal Huet seront intronisés au temple de la renommée de la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) en 2023.

La cohorte 2023 inclut également Jimmy Foster (Grande-Bretagne), Brian Leetch (États-Unis) et Henrik Zetterberg (Suède) chez les joueurs. À eux s’ajoutent Sandra Dombrowski (officielle, Suisse) et Kalervo Kummola (bâtisseur, Finlande). L’Hongrois Viktor Szelig et le Finlandais Kimmo Leinonen reçoivent pour leur part respectivement les trophées Richard « Bibi » Torriani et Paul Loicq.

Les cérémonies auront lieu avant les matchs de médailles du Championnat du monde, le 28 mai, à Tampere en Finlande.

Caroline Ouellette n’a plus besoin de présentation. L’ex-hockeyeuse, aujourd’hui âgée de 43 ans, a connu énormément de succès au sein d’Équipe Canada sur la scène internationale. Ouellette a pris part à 12 Championnats du monde, remportant 12 médailles, dont six d’or. L’attaquante retraitée depuis 2018 a également remporté l’or à quatre reprises aux Jeux olympiques (2002, 2006, 2010, 2014).

« Grande et forte, elle était une figure imposante sur la glace et un leader au sein d’une équipe qui a dominé le jeu féminin pendant plus d’une décennie », écrit la Fédération dans son communiqué de presse.

De son côté, Cristobal Huet a disputé 272 matchs dans la Ligue nationale avec les Kings de Los Angeles, le Canadien, les Capitals de Washington et les Blackhawks de Chicago de 2002 à 2010. Il est le gardien français le plus titré de l’histoire à l’international ; en 13 participations au Championnat du monde entre 1997 et 2017, Huet a gardé les buts pour 54 des 80 matchs de la France.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE L'ancien gardien du Canadien Cristobal Huet, en 2007

Choix de septième tour en 2001, l’homme d’aujourd’hui 47 ans a remporté la Coupe Stanley avec les Blackhawks en 2010, devenant le premier cerbère français à voir son nom sur le gros trophée.

L’organisation du Canadien a félicité son ancien gardien sur Twitter, vendredi.