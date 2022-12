Difficile d’imaginer soirée plus cruelle pour les fans des Flames, jeudi.

Chassé de Calgary cet été moyennant un joli choix de première ronde offert au Canadien, leur ancien centre numéro un Sean Monahan a amassé des aides sur les deux buts qui ont suffi pour vaincre les Flames.

Ses 16 points en 23 matchs lui permettent de devancer désormais par un point Nazem Kadri, le centre qui l’a chassé de l’Alberta bien malgré lui.

Et Montréal, contre toute attente, a désormais deux points de plus que les Flames…

Monahan, 28 ans, s’approche désormais à un seul point de Kirby Dach et du troisième rang des compteurs chez le Canadien.

Il se retrouve aussi à seulement sept points de son total de l’an dernier, en 65 matchs, au cours d’une saison où ses hanches le faisaient grimacer à chaque retour au banc des joueurs. S’il maintient un tel rythme, Monahan amassera 57 points en 82 matchs.

Monahan est désormais solidement ancré au centre du deuxième trio de l’équipe, derrière Nick Suzuki. Ses succès, comparativement aux performances plus timides de Christian Dvorak, illustrent aussi à quel point les transactions réalisées sous pression donnent généralement de moins bons résultats.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Christian Dvorak

Le Canadien venait de perdre Jesperi Kotkaniemi en septembre 2021. Il y avait un trou important au centre, malgré l’improductivité du jeune homme.

Marc Bergevin s’est servi des choix compensatoires reçus des Hurricanes de la Caroline pour offrir aux Coyotes de l’Arizona de choix de premier tour en 2022 (27e au total) et de deuxième tour en 2024 afin d’obtenir Dvorak, 31 points en 56 matchs à sa dernière saison dans le désert.

Un an plus tard, Brad Treliving à Calgary s’est retrouvé coincé comme Marc Bergevin en 2021. Kent Hughes était en position de force, comme Bill Armstrong des Coyotes devant Bergevin.

Monahan, largement supérieur à Dvorak, 9 points en 23 matchs, dont trois dans la même rencontre, a donc rapporté un choix de première ronde en 2025 et le second a coûté non seulement un choix de premier tour, mais aussi de deuxième ronde.

Kent Hughes se retrouve aujourd’hui devant un dilemme intéressant. Monahan est devenu une pièce importante au centre du deuxième trio. Et aussi, surtout, un beau modèle de rigueur, d’acharnement et de discipline pour les jeunes joueurs de l’organisation.

Monahan deviendra joueur autonome sans compensation à la fin de la saison. Voudra-t-on le retenir ? Et si oui, à quel prix ? Ses hanches, opérées à deux reprises, tiendront-elles le coup toute la saison, et au cours des années suivantes ?

Et sinon, advenant de bonnes performances répétées de cet attaquant ontarien, le CH, en phase de rajeunissement, peut-il se permettre de bouder un choix de première ronde et un espoir en retour de ses services, si une telle offre survient ?

Autant de questions sans doute déjà discutées à l’interne. Un contrat de quatre ou cinq ans, à un salaire annuel de 5,5 millions, une somme comparable aux contrats de Vincent Trocheck, Phillip Danault et Andrew Copp, semble raisonnable.

Un choix de premier tour ? Tout dépend de l’acheteur. Un club de tête, dont la pérennité semble assurée, aura des choix de fin de ronde à céder. Les chances de mettre la main sur un joueur aussi efficace entre le 26e et le 32e rang demeurent minces.

Par contre, le choix d’un club de milieu de peloton peut s’avérer avantageux. Les Devils du New Jersey ont récolté un 18e choix au total des Coyotes de l’Arizona pour Taylor Hall en 2019. Hall n’a fait que passer dans le désert et les Devils ont mis la main sur Dawson Mercer, 21 ans, 14 points en 24 matchs au sein d’un deuxième trio.

Une équipe de tête aujourd’hui peut aussi plonger au classement d’une saison à l’autre. Les Panthers de la Floride ont cédé leur choix de 2023 pour Ben Chiarot en mars 2022.

Ils ont terminé au deuxième rang du classement général en 2021-2022 et perdu en deuxième ronde des séries. Leur choix de 2022, déjà offert aux Sabres au préalable, se situait au 28e rang.

Or, les Panthers connaissent une saison plus difficile. Si le repêchage avait lieu aujourd’hui, Montréal repêcherait au 13e rang avec ce choix reçu de la Floride et détiendrait même une mince chance de remporter la loterie.

Kent Hughes peut difficilement se tromper dans un tel dossier. Il détient le gros bout du bâton et possède déjà un choix de première ronde pour Monahan.

Vers une rencontre Wright/Slafkovsky ?

Il reste à Shane Wright deux matchs à disputer dans la Ligue américaine pour compléter sa période de remise en forme. Le jeune homme, repêché au quatrième rang par Seattle cet été au Centre Bell, dans une séance fort animée et surprenante, a bien fait à Coachella Valley avec quatre buts en trois matchs.

PHOTO CHARLES LECLAIRE, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Vince Dunn (29), Yanni Gourde (37) et Shane Wright (51)

Ron Francis, le DG du surprenant Kraken, deuxième dans la section Pacifique avec une fiche de 15-5-3, a admis lors d’une balado locale cette semaine que les plans à l’endroit du jeune homme pourraient changer.

Rayé régulièrement de la formation du Kraken avant sa rétrogradation, Wright aura la chance de rester à Seattle s’il prouve sa valeur à son retour, mais pourrait avoir deux matchs pour le faire, avant que son contrat de recrue n’entre en vigueur.

Montréal affronte Seattle mardi prochain. À moins de blessure, Slafkovsky y sera. En 18 matchs, le premier choix au total du CH a amassé six points, dont quatre buts, le plus récent marqué jeudi à Calgary. Il produit à un rythme de 18 buts sur une saison complète. Wright a une passe en sept matchs dans la LNH jusqu’ici.

Wright et Slafkovsky sont les seuls de leur cuvée, avec le défenseur David Jiricek, sixième choix au total, à avoir disputé des matchs dans la Ligue nationale cette saison.