Lisez les comptes rendus des matchs disputés jeudi dans la LNH.

Aaron Bracy, Associated Press

Stamkos est le 95 e joueur à atteindre ce plateau dans l’histoire de la LNH, et le premier à accumuler 1000 points avec le Lightning. Stamkos a aidé le Lightning à remporter la coupe Stanley en 2020 et 2021.

Le capitaine du Lightning a levé les deux bras dans les airs quand la rondelle a franchi la ligne des buts et tous ses coéquipiers ont quitté le banc pour venir célébrer avec lui.

Stamkos, sélectionné au premier rang du repêchage de 2008, a amassé une aide sur le deuxième but de Paul, à 7 : 55 du deuxième vingt.

Travis Konecny a répliqué pour les Flyers, qui avaient mis fin à une série de 10 défaites en battant les Islanders de New York mardi.

Ian Cole a récolté un but et une aide, Ross Colton a aussi touché la cible, Corey Perry a été crédité de deux aides, tandis qu’Andrei Vasilevskiy a effectué 21 arrêts.

Steven Stamkos a amassé une aide et a atteint le plateau des 1000 points en carrière dans la LNH, tandis que Nick Paul a marqué deux buts, aidant le Lightning de Tampa Bay à battre les Flyers de Philadelphie 4-1, jeudi.

Will Graves, Associated Press

Logan Thompson, la recrue du mois de novembre dans la LNH, a stoppé 43 rondelles et il n’a perdu que pour une troisième fois à ses 13 derniers départs.

Shea Theodore, Jack Eichel et Reilly Smith ont touché la cible pour les Golden Knights.

Brock McGinn et Rickard Rakell ont également enfilé l’aiguille pour les Penguins, qui ont fait subir seulement un deuxième revers à l’étranger aux Golden Knights cette saison.

Le but en avantage numérique de Guentzel a créé l’égalité 3-3 alors que 112 secondes plus tard, Kapanen a fait mouche pour une première fois en près de deux mois.

Jake Guentzel et Kasperi Kapanen ont marqué dans un intervalle de moins de deux minutes en troisième période et les Penguins de Pittsburgh sont venus de l’arrière pour battre les Golden Knights de Vegas 4-3, jeudi soir.

PHOTO GENE J. PUSKAR, ASSOCIATED PRESS

Allan Kreda, Associated Press

Kevin Bahl, Jesper Bratt et Alexander Holtz ont répliqué pour les Devils. Ils ont touché la cible dans un intervalle de 2 : 38 tôt en deuxième période, plaçant les Devils en avance 3-2.

Ryan Johansen a inscrit son deuxième but du match après 33 secondes de jeu en prolongation, Juuse Saros a repoussé 25 lancers et les Predators de Nashville ont défait les Devils du New Jersey 4-3, jeudi.

PHOTO JULIA NIKHINSON, ASSOCIATED PRESS

Associated Press

Les Sabres se sont approchés à un seul but à deux occasions, pour faire 4-3 et 5-4, mais ils n’ont pas été en mesure de niveler le pointage.

Les Sabres menaient 2-1, mais l’Avalanche a pris les devants pour de bon quand MacKinnon et Lehkonen ont marqué en avantage numérique dans un intervalle de 49 secondes.

Tage Thompson, Alex Tuch, JJ Peterka et Dylan Cozens ont fait scintiller la lumière rouge pour les Sabres, qui ont perdu trois de leurs quatre dernières sorties. Ukko-Pekka Luukkonen a bloqué 28 lancers.

Artturi Lehkonen et Mikko Rantanen ont complété le pointage pour la troupe du Colorado. Alexandar Georgiev a réalisé 24 arrêts.

Nathan MacKinnon et J. T. Compher ont tous deux inscrit deux buts et l’Avalanche du Colorado a vaincu les Sabres de Buffalo 6-4, jeudi soir.

PHOTO JEFFREY T. BARNES, ASSOCIATED PRESS

Kirill Kaprizov guide le Wild vers une victoire de 5-3

PHOTO STACY BENGS, ASSOCIATED PRESS Mats Zuccarello (36) et Kirill Kaprizov (97)

Kirill Kaprizov a récolté un but et deux assistances et le Wild du Minnesota a battu les Oilers d’Edmonton 5-3, jeudi soir.

Kaprizov a inscrit au moins un but à ses quatre dernières parties et il a obtenu au moins un point à ses 10 derniers matchs, ce qui constitue un sommet en carrière.

L’attaquant russe a amassé 10 buts et 11 mentions d’aide à ses 16 dernières sorties.

Joel Eriksson Ek a enfilé l’aiguille à une occasion en plus d’avoir participé à un but du Wild, qui a gagné quatre de ses cinq derniers matchs. Frédérick Gaudreau, Sam Steel et Mats Zuccarello ont également noirci la feuille de pointage dans la victoire.

Marc-André Fleury a réalisé 18 arrêts devant la cage de la formation du Minnesota.

Connor McDavid et Leon Draisaitl ont touché la cible dans un troisième match d’affilée alors que Klim Kostin a marqué son premier but dans l’uniforme des Oilers.

Jack Campbell a bloqué 25 rondelles dans une cause perdante.

Brian Hall, Associated Press