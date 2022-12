(Calgary) Martin St-Louis avait répété au cours des derniers jours que Jake Allen était le gardien numéro un du Canadien. Le Néo-Brunswickois a fait honneur à la confiance de son entraîneur, jeudi soir au Scotiabank Saddledome.

La Presse Canadienne

Allen a réalisé 45 arrêts, Cole Caufield a brisé l’égalité en marquant en avantage numérique en troisième période et la formation montréalaise a vaincu les Flames de Calgary 2-1.

Après avoir accordé au moins trois buts à chacun de ses cinq départs précédents, Allen a réussi plusieurs coups fumants pour aider le Canadien à préserver son avance.

L’unité d’infériorité numérique du Tricolore a aussi limité les dégâts contre les Flames, qui ont été 0-en-4 avec 12 tirs. Les joueurs du Canadien ont bloqué 23 lancers.

PHOTO CANDICE WARD, USA TODAY SPORTS Cole Caufield

« Ça inspire les gars quand Jake fait de gros arrêts et vice versa, quand Jake voit les gars se battre dans un contexte difficile, contre une équipe difficile à affronter, a affirmé St-Louis. Il a réussi de gros arrêts et a fait la différence dans le match.

« C’est ce que fait un gardien numéro un. »

L’avantage numérique du Canadien a aussi rebondi après une contre-performance de 0-en-6 lors d’une défaite de 4-0 contre les Sharks de San Jose, mardi.

Caufield a marqué le but clé en avantage numérique. L’Américain âgé de 21 ans disputait un 100e match dans la LNH. Il a inscrit 40 buts et 70 points jusqu’ici durant sa jeune carrière.

Juraj Slafkovsky a aussi marqué pour le Canadien (12-10-1). Sean Monahan a récolté deux aides.

PHOTO CANDICE WARD, USA TODAY SPORTS Juraj Slafkovsky a marqué le premier but du Canadien.

Monahan était de retour à Calgary pour une première fois depuis l’échange qui l’a fait passer au Canadien cet été. Il a disputé ses neuf premières campagnes dans la LNH avec les Flames et a reçu une chaleureuse ovation après un bref hommage durant la première pause publicitaire.

« Ce n’est pas comme s’il avait joué ici durant seulement deux ou trois saisons. Il a pratiquement grandi ici et les gars comprennent ça, a souligné St-Louis. Ç’a paru dans leur énergie, leur niveau d’urgence. »

Elias Lindholm a marqué l’unique but des Flames (10-10-3). Jacob Markstrom a repoussé 17 tirs.

PHOTO CANDICE WARD, USA TODAY SPORTS Tyler Toffoli (73) et Elias Lindholm (28)

L’attaquant du Canadien Brendan Gallagher n’a pas disputé la rencontre en raison d’une blessure au bas du corps. Rem Pitlick a été rappelé du Rocket de Laval en cours de journée, mais n’est pas arrivé suffisamment d’avance à Calgary pour participer à la partie.

Le Canadien a donc joué avec 11 attaquants et sept défenseurs face aux Flames. Les défenseurs Arber Xhekaj et Chris Wideman ont été insérés dans la formation. Johnathan Kovacevic a été laissé de côté.

Le défenseur Kaiden Guhle a retraité vers le vestiaire en boitant avec une vingtaine de secondes à jouer. Il a été atteint à une jambe par un puissant lancer de Michael Stone.

Le Tricolore jouera son prochain match samedi, quand il rendra visite aux Oilers d’Edmonton.

La clé Allen

Slafkovsky a vite donné les devants au Canadien, profitant d’une sortie hasardeuse de Markstrom pour tirer dans une cage abandonnée après 13 secondes de jeu.

Allen a écrit l’histoire du reste de la première période. Il a multiplié les arrêts difficiles, frustrant notamment Nazem Kadri et Lindholm sur des tirs à bout portant. Il a aussi fermé la porte à Blake Coleman, qui s’était échappé.

PHOTO LARRY MACDOUGAL, LA PRESSE CANADIENNE Jake Allen bloque un tir d’Elias Lindholm.

Les Flames ont continué à multiplier les assauts en deuxième période. Adam Ruzicka a atteint le poteau lors d’un avantage numérique.

Slafkovsky a obtenu la plus belle occasion du côté du Canadien. Le Slovaque âgé de 18 ans s’est échappé, mais son lancer a également atteint le poteau.

Les Flames ont finalement créé l’égalité avec 29 secondes à faire en deuxième période. Lindholm a profité d’une belle remise de Jonathan Huberdeau pour toucher la cible peu de temps après un revirement du Canadien à la ligne bleue des Flames.

L’équipe locale a ensuite décoché les neuf premiers tirs au but en troisième période, mais c’est le Canadien qui a finalement rompu l’égalité à 6 : 29. Andrew Mangiapane a été puni pour s’en être pris à Josh Anderson après un coup de sifflet, puis Caufield a marqué grâce à un lancer sur réception lors de l’avantage numérique subséquent.

Allen a continué à briller par la suite, accumulant les arrêts spectaculaires. Il a levé la jambière gauche pour stopper un tir de Lindholm avec 11 minutes à jouer et a frustré Mikael Backlund un peu plus tard, lors d’une attaque à trois contre un des Flames.

Échos de vestiaire

Jake Allen était content de pouvoir offrir une victoire à Sean Monahan à son retour à Calgary.

« Il a été un élément important de cette organisation pendant longtemps. Il est un excellent joueur et nous sommes chanceux de pouvoir compter sur lui. Nous sommes contents d’avoir mis un sourire sur son visage. »

Sean Monahan a refusé de dire qu’il pouvait maintenant clore le chapitre de son passage chez les Flames.

« Ce sera toujours un endroit spécial pour moi et mes émotions seront les mêmes chaque fois que je reviendrai ici. J’ai développé beaucoup de relations hors du hockey dans la région. J’aurai toujours du plaisir à venir ici. »

Juraj Slafkovsky a apprécié son expérience à la gauche de Sean Monahan et Josh Anderson.

« Je savais que j’aurais un peu plus de temps de jeu en jouant dans le top-6. J’étais prêt pour ce match et ç’a assez bien été. J’aime jouer avec Monahan. Il rend ses compagnons de trio meilleurs grâce à son intelligence. Et Josh joue un style similaire au mien. »