Le Rocket arrache une victoire de 3-2 à Utica

(Utica) Le gardien Kevin Poulin a bloqué 41 tirs dont plus de la moitié lors de la seule deuxième période et le défenseur Corey Schueneman a marqué le but décisif tard en prolongation pour donner au Rocket de Laval une victoire de 3-2 sur les Comets d’Utica, mercredi soir, à Utica.