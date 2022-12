Lisez les comptes rendus des matchs disputés mercredi dans la LNH.

Les Maple Leafs, qui revenaient d’un balayage de quatre matchs à l’étranger, montrent un dossier de 8-0-2 à leurs 10 dernières sorties et de 11-1-4 à leurs 16 dernières.

L’attaquant de 25 ans est devenu le 23 e joueur de l’histoire de la LNH à connaître une série d’au moins 18 matchs avec un moins. Marner a amorcé la rencontre avec six buts et 17 mentions d’aide pendant sa séquence de succès.

Grâce à son but, Marner a porté à 18 sa séquence de parties avec au moins un point. Il a égalé Darryl Sittler (1978-79) et Eddie Olczyk (1989-90) pour le record d’équipe.

Auston Matthews et Mitch Marner, dans un filet désert, ont aussi fait mouche pour les Maple Leafs. Ilya Samsonov a bloqué 23 tirs.

Pierre Engvall a dénoué l’impasse alors qu’il restait 2 : 27 à écouler au match et les Maple Leafs de Toronto ont défait les Sharks de San Jose 3-1, mercredi soir.

Shane Pinto a inscrit le seul but des Sénateurs, qui venaient de gagner les deux derniers matchs de leur voyage de quatre parties en Californie.

Jimmy Vesey, Barclay Goodrow et Chris Kreider ont trouvé le fond du filet pour les Rangers, qui ont vu leur séquence de trois revers prendre fin. Ryan Lindgren a participé à tous les buts des siens.

Jaroslav Halak a enregistré une première victoire cette saison grâce à 34 arrêts et les Rangers de New York ont défait les Sénateurs d’Ottawa 3-1, mercredi soir.

Les Sabres signent un gain de 5-4 en tirs de barrage contre les Red Wings

PHOTO RICK OSENTOSKI, USA TODAY SPORTS Jack Quinn (22) a marqué le seul but lors de la séance de tirs de barrage.

Jack Quinn a marqué le seul but lors de la séance de tirs de barrage, Dylan Cozens a connu son deuxième match de deux buts en carrière et ils ont aidé les Sabres de Buffalo à vaincre les Red Wings de Detroit 5-4 mercredi soir.

Mattias Samuelsson a inscrit son premier but en carrière pour les Sabres, qui ont laissé filer une avance de trois buts au troisième vingt. Jeff Skinner, lors d’un avantage numérique, a ajouté son sixième but en cinq matchs et le gardien Craig Anderson a réalisé 40 arrêts tout en obtenant une mention d’aide.

Le défenseur Rasmus Dahlin a contribué à la victoire avec deux aides.

Oskar Sundqvist a été au cœur de la remontée des Red Wings avec deux buts. Jonatan Berggren et David Perron ont également touché la cible pour les Red Wings.

Alex Nedeljkovic a bloqué 30 tirs devant les filets des Red Wings.

Les Sabres menaient 2-1 après 20 minutes de jeu. Berggren a ouvert la marque avec son deuxième but en carrière, avec l’aide de Filip Hronek.

Cozens a égalé le score en désavantage numérique, après que Anderson eut dégagé son territoire de derrière le filet jusque vers le centre de la patinoire. La passe du gardien des Sabres a aidé Cozens de se faufiler derrière la défensive adverse.

Samuelsson a ajouté son premier but à son 64e match, grâce à un tir qui a frappé le bras de Nedeljkovic et bifurqué dans le filet.

Cozens a complété son doublé à 8 : 12 de la deuxième période et Skinner a porté la marque 4-1 à peine deux minutes plus tard.

Perron a amorcé la remontée des Red Wings à 6 : 51 de la troisième période avant les deux buts de Sundqvist, inscrits dans un intervalle de moins de deux minutes au milieu du troisième vingt.

Les Sabres ont écoulé trois punitions en fin de troisième et résisté à un désavantage numérique de deux hommes pendant 87 secondes pour forcer la prolongation.

Dana Gauruder, Associated Press