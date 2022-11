(Vancouver) Alex Ovechkin a marqué deux buts et est passé à l’histoire de la Ligue nationale de hockey dans un gain de 5-1 des Capitals de Washington contre les Canucks de Vancouver mardi soir.

Gemma Karstens-Smith La Presse Canadienne

Avec ce doublé, Ovechkin compte maintenant 403 buts à l’étranger, ce qui le place devant Wayne Gretzky au premier rang de cette catégorie dans l’histoire de la ligue.

Ovechkin a marqué son but historique à 11 : 52 de la première période, à l’aide d’un tir sur réception. Il s’agissait de son 13e filet de la saison.

Ovechkin avait brisé l’égalité de 0-0 à 5 : 35 de la période initiale. C’était la 135e fois de sa carrière qu’il marquait le premier but d’un match, égalant ainsi le record qui appartenait à Jaromir Jagr.

Anthony Mantha a fait sa part dans cette victoire des Capitals (10-11-3) avec un but et une aide. John Carlson et Martin Fehervary ont complété.

Nils Hoglander a obtenu le seul but des Canucks (9-11-3) qui ont vu leur séquence de victoires stoppée à trois.

Le gardien Darcy Kuemper a bloqué 31 rondelles devant les filets des Capitals. À l’autre extrémité, Spencer Martin a réalisé 23 arrêts.

Ovechkin est venu près de réaliser un tour du chapeau lorsque Martin a été remplacé par un patineur additionnel avec un peu plus de six minutes à jouer au temps réglementaire. Toutefois, son puissant tir a effleuré l’extérieur du poteau.