(Utica) Le gardien Kevin Poulin a bloqué 41 tirs dont plus de la moitié lors de la seule deuxième période et le défenseur Corey Schueneman a marqué le but décisif tard en prolongation pour donner au Rocket de Laval une victoire de 3-2 sur les Comets d’Utica, mercredi soir, à Utica.

La Presse Canadienne

Schueneman a touché la cible à l’aide d’un tir décoché du flanc gauche lors d’une échappée à trois contre un alors qu’il ne restait que 36 secondes à la période additionnelle.

Après avoir intercepté une passe profondément dans sa zone, Schueneman s’est dirigé vers le territoire adverse avec Rafaël Harvey-Pinard et Anthony Richard. Il a choisi de tirer et a logé la rondelle du côté rapproché, au-dessus de l’épaule du gardien Isaac Poulter.

Lors de supériorités numériques, Harvey-Pinard, en première période, et Richard, au deuxième vingt, avaient marqué pour le Rocket, qui a obtenu 24 tirs vers le filet adverse. Harvey-Pinard et Richard ont ajouté une aide chacun.

Mais n’eut été de Poulin, le Rocket (7-11-3) aurait probablement quitté le Adirondack Bank Center sans le moindre point. Le vétéran gardien a été particulièrement étincelant en deuxième période, bloquant les 22 tirs dirigés vers lui, dont plusieurs très dangereux. Jack Dugan et Reilly Walsh ont été les seuls à tromper sa vigilance.

Le Rocket disputait le troisième d’une séquence de cinq matchs à l’étranger. Il la complétera en jouant deux parties en autant de soirs face aux Canucks d’Abbotsford, samedi et dimanche.

Un en un

Les Comets ont pris l’avance sur leur premier tir du match quand Dugan, posté à la droite du filet du Rocket, a fait dévier une passe de Nikita Okhotiuk par-dessus la tête de Poulin et derrière la ligne rouge, à 2 : 39 du premier vingt.

À partir de ce moment, le Rocket a dominé le reste de la première moitié de la période et égalé le score grâce au septième but de la saison de Harvey-Pinard à 9 : 07, sur le huitième tir des visiteurs.

Ce fut aussi le dernier du Rocket en première période. Les hommes de Jean-François Houle ont été dominés pendant le reste de l’engagement mais Poulin a réussi plusieurs arrêts de qualité pour garder le score égal.

La tendance s’est poursuivie pendant les deux premiers tiers de la période médiane. En fait, elle s’est accentuée à un point tel où les Comets ont obtenu les 17 premiers tirs de la période. Poulin les a tous stoppés, dont certains de manière spectaculaire.

Ce n’est qu’à 13 : 41 de la deuxième période que le Rocket a obtenu son neuvième tir du match, et celui-ci s’est retrouvé dans le filet lorsque Richard a logé la rondelle derrière Poulter lors d’un autre avantage numérique.

Ce but a semblé redresser les joueurs du Rocket, qui ont bien conclu la période et bien commencé le troisième vingt.

Les Comets ont dû patienter pendant presque neuf minutes avant d’obtenir un tir sur Poulin, mais ils ont égalé le score sur le but de Walsh, à la suite d’un revirement du Rocket profondément dans son territoire.