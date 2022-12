(Calgary) Tyler Toffoli a passé une partie de son séjour à Montréal en tant que compagnon de trio de Cole Caufield et Nick Suzuki. Leur complicité s’étendait aussi à l’extérieur de la patinoire.

Toffoli affrontera jeudi le Canadien pour la deuxième fois depuis que Kent Hughes l’a échangé aux Flames, l’hiver dernier. Le 3 mars dernier, à peine deux semaines après la transaction, le Tricolore débarquait déjà dans la ville de Bret Hart. Aussi bien dire que Toffoli n’avait pas eu le temps de s’ennuyer.

Revoici le CH, près de neuf mois plus tard. Et Toffoli a bien hâte de renouer avec ses vieux copains. Pas si vieux, en fait. « Cole, Nick, Jake Evans sont de bons amis. Je leur parle le plus souvent possible. Ils jouent bien, mais je veux pouvoir les narguer ! », a-t-il lancé à un trio de journalistes montréalais, après l’entraînement de mercredi.

« Je me suis fait de très bons amis. Vous savez qu’il n’y avait pas grand-chose à faire pendant mon séjour à Montréal. Donc, passer du temps avec les gars, c’était spécial. Notre parcours en séries était vraiment mémorable. Maintenant, je veux bien jouer demain et pouvoir taquiner les gars. »

Sans qu’on puisse parler d’une amitié improbable, il est tout de même surprenant d’entendre Toffoli, 30 ans, parler d’une amitié avec deux gars, Suzuki et Caufield, qui ont respectivement 23 et 21 ans.

« Ils m’aidaient à rester jeune, répond Toffoli. Ce sont deux personnalités différentes. Cole est comme un enfant qui veut s’amuser. Il a neuf ans de moins que moi. J’adorais passer du temps avec lui, il était drôle. Même l’an passé, quand il en arrachait, il était quand même heureux d’être là et voulait s’améliorer. Nick est plus réservé, mais quand tu le connais, c’est un bon gars, et c’est pour ça qu’il est capitaine. »

Le fameux complément

Josh Anderson, Mike Hoffman, Rem Pitlick, Sean Monahan, Joel Armia… La liste des joueurs qui ont eu droit à une audition aux côtés de Caufield et Suzuki, depuis le départ de Toffoli, est longue.

Martin St-Louis semble avoir finalement accompli sa mission dans la vie depuis qu’il a trouvé Kirby Dach comme complément à ses deux jeunes attaquants. Ils sont rendus à 167 minutes ensemble à cinq contre cinq, et selon le site Moneypuck, le Canadien a marqué 13 buts et en a accordé 12 pendant ces 167 minutes.

Toffoli est resté, dans l’imaginaire collectif, le partenaire idéal pour Suzuki et Caufield, peut-être parce que c’était le premier trio du CH pendant l’improbable parcours de l’équipe jusqu’en finale en 2021. « On essayait d’avoir la rondelle le plus possible. On savait qu’on avait assez d’habiletés pour faire des jeux si on la contrôlait. C’est ce qui se passe avec eux [Caufield, Suzuki et Dach] en ce moment. »

Les résultats réels de Toffoli avec le 14 et le 22 ne sont toutefois pas aussi grandioses que le souvenir qu’on en garde.

Buts marqués/buts accordés par Caufield, Suzuki et Toffoli à cinq contre cinq Saison 2020-2021 : 2-2 en 11 minutes Séries 2021 : 6-10 en 177 minutes Saison 2021-2022 : 0-7 en 71 minutes

Cette saison, Toffoli a surtout été jumelé à Elias Lindholm et Jonathan Huberdeau. En 93 minutes avec eux à cinq contre cinq, les Flames ont marqué deux buts et en ont accordé un seul.

Les trois comparses ont été réunis pour le match de mardi. À la lumière de l’éclatante victoire de 6-2 des Flames sur les Panthers, parions que Darryl Sutter les laissera ensemble contre le Tricolore.