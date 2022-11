Kirby Dach, Jack Hughes et Kaapo Kakko, les trois premiers choix de 2019.

Avec ses 21 points en autant de rencontres cette saison, Cole Caufield vient de grimper au quatrième rang des compteurs de la cuvée 2019, derrière le premier choix au total, Jack Hughes, Trevor Zegras (9e au total) et son nouveau coéquipier Kirby Dach (3e au total).

Caufield vient désormais au deuxième rang au chapitre de buts avec 39, derrière Hughes, premier dans cette catégorie avec 55, mais avec 90 matchs supplémentaires derrière la cravate.

Le jeune homme a pourtant amorcé sa carrière avec 13 points à ses 40 premières rencontres… mais 56 en 58 depuis l’arrivée chez le Canadien de son idole de jeunesse, Martin St-Louis, à 21 ans seulement.

L’agent de Caufield, Pat Brisson, avait déclaré à la blague à Marc Bergevin lors du repêchage de ne pas rêver à son poulain au 15e rang parce qu’il serait assurément choisi parmi les dix premiers. Ce ne fut pas le cas, pour le plus grand bonheur de l’ancien DG du Canadien et du groupe de recruteurs de l’organisation.

Malgré ses 100 points, dont 72 buts, en 64 matchs au sein du programme de développement américain à son année d’admissibilité, de nombreux clubs le trouvaient trop doute trop petit de taille, et probablement tributaire du talent de Jack Hughes (pourtant pas son centre régulier) pour être choisi parmi les premiers.

Voici un bref portrait des quatorze joueurs repêchés avant Caufield en 2019.

1– Jack Hughes, centre, New Jersey

Après une année pourtant modeste, 21 points, dont 7 buts, en 61 matchs, Hughes a explosé l’an dernier et a obtenu 81 points en 71 matchs depuis le début de la saison 2021-2022, au cœur du succès des surprenants Devils, deuxième au classement général de la LNH.

2– Kaapo Kakko, ailier, New York

Kakko constituait un top deux presque unanime à la suite de sa saison de 38 points en 45 matchs dans la Ligue d’élite de Finlande et ses six buts en dix matchs au Championnat mondial. Sa production est faible depuis son arrivée dans la LNH et il a seulement huit points en 22 matchs au compteur depuis le début de la saison, toujours coincé au sein du troisième trio.

3– Kirby Dach, centre, Chicago

Les Blackhawks ont vite perdu patience envers Dach, un centre de 6 pieds 4 pouces transformé temporairement en ailier à Montréal. Dach a obtenu 17 points en 21 matchs depuis le début de la saison, donné au Canadien une victoire contre les Hawks en tir de barrage samedi à Chicago et confirme enfin les grandes promesses annoncées.

4– Bowen Byram, défenseur, Colorado

PHOTO RON CHENOY, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Bowen Byram

Repêché grâce au choix des Sénateurs d’Ottawa dans l’échange de Matt Duchene, Byram montre un talent évident, mais il est miné par les blessures depuis le début de sa carrière. Il a finalement guéri d’une sévère commotion cérébrale, mais raté les huit plus récents matchs de l’équipe en novembre en raison d’une blessure au bas du corps. Il a néanmoins été un contributeur important lors de la conquête de la Coupe Stanley avec 9 points en 20 matchs, une fiche de +15 et un temps d’utilisation de 19 : 22, troisième à ce chapitre derrière Cale Makar et Devon Toews.

5– Alex Turcotte, centre, Los Angeles

Même avant de subir les affres d’une sévère commotion cérébrale, dont il commence à peine à se remettre, Turcotte, un coéquipier de Caufield au sein du programme de développement américain, puis à Wisconsin, peinait à s’adapter aux rangs professionnels. Il a trois aides en sept matchs dans la Ligue américaine depuis son retour au jeu et disputé seulement huit matchs en carrière dans la LNH.

6– Moritz Seider, défenseur, Detroit

PHOTO KIYOSHI MIO, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Moritz Seider

Seider, un défenseur allemand droitier de 6 pieds 4 pouces, ne produit peut-être pas au rythme de l’an dernier, autant à l’attaque que défensivement (50 points en 82 matchs et le trophée Calder remis à la recrue par excellence), mais il demeure un défenseur essentiel chez les Red Wings avec 9 points en 20 matchs, et un temps d’utilisation avoisinant les 23 minutes. Filip Hronek a probablement repris son titre de défenseur numéro un au sein de cette équipe nettement améliorée.

7– Dylan Cozens, centre, Buffalo

Les rumeurs l’envoyaient d’abord à Chicago, détenteur du troisième choix au total, à l’aube du repêchage. Dylan, un centre droitier de 6 pieds 3 pouces, commence à trouver son élan chez les Sabres cette saison avec 15 points en 21 matchs, au centre du deuxième trio avec Jack Quinn et J. J. Peterka.

8– Philip Broberg, défenseur, Edmonton

Les Oilers ont-ils choisi Broberg en raison de leurs besoins organisationnels en défense, ou parce qu’il constituait vraiment le meilleur joueur disponible ? Broberg peine toujours à percer la formation à Edmonton, mais il fait bien dans la Ligue américaine. Le jeune homme vient d’être rappelé de la Ligue américaine, mais il a disputé seulement dix minutes à son premier match de la saison samedi à New York.

9– Trevor Zegras, centre, Anaheim

PHOTO JOHN WOODS, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Trevor Zegras

Les Ducks détenaient le neuvième choix seulement, mais ils ont eu du flair et profité de l’égarement de certaines organisations pour mettre la main sur l’un des meilleurs attaquants de cette cuvée. Après avoir amassé 61 points en 75 matchs l’an dernier, Zegras en a 17 en 21 cette année, au centre du premier trio avec Adam Henrique et Troy Terry, mais il aurait besoin d’un peu de support parce que les Ducks en arrachent toujours avec leur jeune équipe.

10- Vasili Podkolzin, ailier, Vancouver

Le brillant recruteur en chef Judd Brackett, désormais au Minnesota, a peut-être raté son coup en première ronde cette année-là. Podkolzin a 29 points en 95 matchs depuis le début de sa carrière, et trois petites passes en 16 matchs cette saison. Il a été rayé de la formation quelques fois par Bruce Boudreau. Un renvoi dans la Ligue américaine serait-il salutaire ?

11– Victor Soderstrom, défenseur, Arizona

Il faut être patient avec les défenseurs, dit-on. Mais Soderstrom, un choix qui a renversé la majorité des observateurs en 2019, aura 22 ans en février et il n’arrive toujours pas à percer la formation des Coyotes, pourtant dégarnie en défense. Espérons pour l’organisation qu’il se développe sur le tard, pour éviter un gaspillage de taille.

12– Matthew Boldy, ailier, Minnesota

PHOTO BRACE HEMMELGARN, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Matt Boldy

Le Wild ne regrette pas son choix. Cet attaquant de puissance du programme de développement américain, puis de Boston College, produit à un rythme soutenu depuis son arrivée dans la LNH, 39 points en 47 matchs l’an dernier, 16 en 21 cette saison, au sein du deuxième trio avec Frédérick Gaudreau et Jordan Greenway.

13– Spencer Knight, gardien, Floride

L’ancien directeur général des Panthers, Dale Tallon, a autorisé ses recruteurs en choisir un gardien, même si on s’apprêtait à mettre Sergei Bobrovsky sous contrat pour sept ans et 70 millions. Montréal ne s’en plaindra pas. Les deux partagent le travail équitablement, mais Knight est nettement supérieur à Bobrovsky cette saison et pourrait prendre la pole sous peu.

14– Cam York, défenseur, Philadelphie

Certains partisans du Canadien rêvaient à ce défenseur gaucher offensif, 65 points en 63 matchs au sein du programme de développement américaine à son année d’admissibilité, mais les Flyers ont opté pour lui un rang avant Caufield. La direction du CH a sauté de joie quand ce fut le cas, car ils rêvaient à Caufield. Le tout est documenté dans une vidéo sur les coulisses du repêchage. York se trouve toujours dans la Ligue américaine, où il fait très bien offensivement avec 12 points en 16 matchs, et John Tortorella semble croire en son potentiel à long terme.

(Mardi : les 15 premiers de 2020)

Lindy Ruff, de mal-aimé à glorifié

La saison a mal commencé pour Lindy Ruff au New Jersey. Les fans des Devils ne souhaitaient pas son retour après une saison de 27-46-9 et ils lui ont fait savoir bruyamment en entonnant un hymne à son congédiement pendant la défaite à domicile lors du match d’ouverture au Prudential Center.

PHOTO ED MULHOLLAND, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Lindy Ruff

Mais les partisans n’ont plus eu l’occasion de le faire par la suite. Les Devils ont perdu seulement trois de leurs 21 matchs suivants et occupent le premier rang du classement général, sur un pied d’égalité avec les Bruins de Boston, avec une fiche de 18-4. Sans même leurs deux meilleurs espoirs, les défenseurs Simon Nemec, deuxième choix au total en 2022, et Luke Hughes, quatrième choix au total en 2021, toujours en développement dans leurs ligues respectives.

Ruff est devenu samedi le cinquième entraîneur de l’histoire à remporter 800 matchs, après Scotty Bowman, Joel Quenneville, Barry Trotz et Ken Hitchcock. À 62 ans, et à sa 22e saison en carrière, il vit une belle renaissance. Respect Monsieur Ruff.