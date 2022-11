Lisez les comptes rendus des matchs disputés lundi dans la LNH.

Marner obtient un autre point Auston Matthews et William Nylander ont touché la cible dans un intervalle de 51 secondes en première période, Mitch Marner a prolongé à 17 sa séquence de matchs avec au moins un point et les Maple Leafs de Toronto ont pris la mesure des Red Wings de Detroit 4-2 lundi soir. Rasmus Sandin a marqué l’autre but des Maple Leafs, qui ont signé une quatrième victoire de suite – un sommet d’équipe en 2022 – et qui ont récolté au moins un point au classement dans un neuvième match d’affilée. Le gardien Matt Murray a également contribué à ce gain des Maple Leafs en bloquant 38 tirs. Le défenseur Moritz Seider a inscrit le premier but du match pour les Red Wings, au terme d’une séquence de quatre tirs vers le gardien des Maple Leafs. Mais l’avance des Red Wings n’aura pas duré très longtemps. Matthews a déjoué le gardien Ville Husso à l’aide d’un tir des poignets quelques minutes plus tard, et Nylander a rompu l’égalité lors d’une supériorité numérique, à mi-chemin du premier vingt. Marner a trouvé le fond du filet pour prolonger sa séquence de matchs avec au moins un point, dès la première minute de la deuxième période. Le record des Maple Leafs pour le plus grand nombre de parties consécutives avec au moins un point est de 18. Il a été établi par Darryl Sittler pendant la saison 1977-1978 et égalé 12 ans plus tard par Ed Olczyk. Sandin a donné aux Maple Leafs une avance de 4-1 au milieu de la deuxième période, chassant Husso du match. Le gardien des Red Wings n’avait reçu que 13 tirs. Adam Erne a fait dévier un tir de Seider au milieu de la troisième période pour l’autre but des Red Wings. Larry Lage, Associated Press

Cotter offre la victoire aux Golden Knights contre les Blue Jackets PHOTO JAY LAPRETE, ASSOCIATED PRESS Paul Cotter, des Golden Knights, plonge après la rondelle alors qu’Andrew Peeke, des Blue Jackets, se défend. Paul Cotter a fait scintiller la lumière rouge lors de sa première tentative en carrière en fusillade et les Golden Knights de Vegas ont défait les Blue Jackets de Columbus 3-2 lundi, mettant ainsi fin à une série de deux revers. Les tirs de barrage se sont déroulés en sept rondes après que chaque équipe eut fait mouche une fois – Gustav Nyqvist pour les Blue Jackets et Jonathan Marchessault pour les Golden Knights – lors des trois premiers tours. Cotter, un attaquant qui en est à sa deuxième saison et qui participait à son 21e match en carrière, a déjoué le gardien Daniil Tarasov pour trancher le débat. William Karlsson et William Carrier ont touché la cible en temps réglementaire pour les Golden Knights, meneur de la section Pacifique. Dans la victoire, Logan Thompson a arrêté 26 tirs. Johnny Gaudreau a inscrit un but et une aide, et Boone Jenner a aussi marqué pour les Blue Jackets. La formation de l’Ohio a effacé un déficit de 2-0 pour forcer la tenue de la prolongation. Nyqvist a récolté deux mentions d’assistance et Tarasov a réalisé 34 arrêts pour les Blue Jackets, qui ont perdu un troisième match de suite à domicile. Associated Press

Les Devils effacent un déficit de deux buts et renversent les Rangers PHOTO JOHN MINCHILLO, ASSOCIATED PRESS Mika Zibanejad (93) et Yegor Sharangovich (17) Jack Hughes et Michael McLeod ont marqué en deuxième période, le gardien Vitek Vanecek a réalisé 35 arrêts et les Devils du New Jersey ont effacé un déficit de deux buts, en route vers une victoire de 5-3 sur les Rangers de New York lundi soir. Yegor Sharangovich a ajouté deux buts et Tomas Tatar a également fait vibrer les cordages pour les Devils, qui ont remporté un troisième match de suite depuis la fin de leur série de 13 victoires la semaine dernière. Les Devils (19-4-0), premiers au classement de la section Métropolitaine, ont remporté 10 parties d’affilée à l’étranger et n’ont subi qu’une seule défaite depuis qu’ils ont entamé le calendrier avec un dossier de trois gains et autant de revers. Avec cette victoire, Vanecek a porté sa fiche à 11-2-0. Il a cédé devant Artemi Panarin, Mika Zibanejad et Vincent Trocheck. Chris Kreider a obtenu deux mentions d’aide. Le gardien Igor Shesterkin a stoppé 33 rondelles. Allan Kreda, Associated Press