Robertson, Morrissey et Sorokin sont les étoiles de la semaine

(New York) L’attaquant des Stars de Dallas Jason Robertson, le défenseur des Jets de Winnipeg Josh Morrissey et le gardien des Islanders de New York Ilya Sorokin ont été nommés les trois étoiles de la semaine dans la LNH, lundi.

La Presse Canadienne

Robertson a dominé la ligue avec six buts et deux mentions d’aide en quatre rencontres la semaine dernière, portant ainsi à 15 sa série de matchs avec au moins un point (16 buts, 12 passes).

Le hockeyeur âgé de 23 ans dominait le circuit Bettman avec 18 buts à l’aube des matchs de lundi soir, et ses 35 points signifient qu’il accuse un déficit d’un seul point sur le meilleur marqueur de la LNH, l’attaquant des Oilers d’Edmonton Connor McDavid.

De son côté, Morrissey a dominé les défenseurs de la ligue avec sept points (3-4) en quatre parties, tandis que les Jets complétaient leur semaine avec une fiche de 3-1-0 et se hissaient au deuxième rang de la section Centrale — un point derrière les Stars.

Pour sa part, Sorokin a repoussé 103 des 107 tirs dirigés vers lui et signé un jeu blanc. Il a aussi présenté une fiche de 3-0-0 avec une moyenne de buts alloués de 1,32 et un taux d’efficacité de 96,3 % devant la cage des Islanders, qui ont remporté leurs quatre matchs la semaine dernière.