Lisez les comptes rendus des matchs disputés vendredi dans la LNH.

Gain de 3-2 des Bruins contre les Hurricanes Les Bruins de Boston ont établi un record de la Ligue nationale de hockey en signant une 12e victoire consécutive à domicile pour amorcer une saison, vendredi, grâce à un gain de 3-2 en prolongation face aux Hurricanes de la Caroline. David Pastrnak a marqué le filet décisif lors d’un avantage numérique. Les Black Hawks de Chicago, cuvée 1963-1964, et les Panthers de la Floride, la saison dernière, avaient établi l’ancienne marque de 11 gains d’affilée en début de campagne. Les Bruins, qui accusaient un recul de 2-0 tard en deuxième période, ont égalé le score avec 9 : 33 à jouer au temps réglementaire lorsque David Krejci a inscrit son deuxième filet du match grâce à un tir venu de la pointe droite. À l’origine, ce but avait été refusé pour obstruction à l’endroit du gardien de la part de Nick Foligno. Une contestation vidéo a permis de renverser la décision en faveur des Bruins lorsqu’il a été déterminé que Foligno avait été poussé dans le demi-cercle du gardien par le défenseur Brett Pesce. Krejci avait réussi le premier but des Bruins avec 31 secondes à jouer à la période médiane. En prolongation, les Hurricanes se sont retrouvés en désavantage numérique après avoir été pris en défaut avec un joueur en trop sur la patinoire. Les Bruins n’ont pas laissé filer cette opportunité, Pastrnak touchant la cible à l’aide d’un tir sur réception décoché de l’entrée du cercle gauche de mise en jeu, à la suite d’une passe de Brad Marchand. Stefan Noesen et Jesperi Kotkaniemi ont inscrit des buts en avantage numérique pour les Hurricanes, qui ont subi une cinquième défaite d’affilée. Le gardien Pyotr Kochetkov a stoppé 38 tirs. Linus Ullmark a entamé le match devant les filets des Bruins et a réalisé 28 arrêts. Il a toutefois dû quitter avec 13 : 03 à jouer à la troisième période en raison d’une blessure non précisée au haut du corps. Jeremy Swayman a bloqué six tirs en relève. Ken Powtak, Associated Press

Les Sénateurs étrillent les Ducks 5-1 PHOTO GARY A. VASQUEZ, USA TODAY SPORTS Cam Talbot (33) n'a accordé qu'un seul but durant le match. Derick Brassard et Mathieu Joseph ont chacun obtenu un but et deux aides et les Sénateurs d’Ottawa ont pris la mesure des Ducks d’Anaheim 5-1, vendredi. Brady Tkachuk et Tim Stützle ont chacun inscrit un but en supériorité numérique, aidant ainsi les Sénateurs à mettre fin à une série de trois défaites. Artem Zub a également touché la cible alors que Cam Talbot a réalisé 31 arrêts. Drake Batherson a récolté deux mentions d’assistance. Le défenseur Thomas Chabot a obtenu une aide à son retour au jeu après avoir manqué cinq parties en raison d’une commotion cérébrale. Le Québécois a été blessé lorsqu’il a été reçu une mise en échec par-derrière de la part de l’ailier des Flyers de Philadelphie Travis Konecny le 12 novembre. Max Jones a été l’unique buteur des Ducks tandis que Anthony Stolarz a réalisé 28 arrêts. Les Ducks ont suivi leur première victoire en temps réglementaire de la saison en cédant huit jeux de puissance. Associated Press

Les Capitals blanchissent les Flames 3-0 PHOTO NICK WASS, ASSOCIATED PRESS Alex Ovechkin et le gardien Darcy Kuemper après la victoire des Capitals. Alex Ovechkin et T. J. Oshie ont tous les deux obtenu un but et une mention d’aide pour guider les Capitals de Washington vers une victoire par jeu blanc de 3-0 aux dépens des Flames de Calgary, vendredi. Ovechkin a inscrit son 791e but en carrière dans la LNH lors d’un avantage numérique, à 12 : 24 du troisième engagement. Il a trompé la vigilance de Jacob Markstrom grâce à un tir des poignets rapides pour porter la marque à 3-0. L’ailier de 37 ans n’est qu’à 11 buts de devancer le légendaire Gordie Howe au deuxième rang de l’histoire de la LNH. Oshie a ouvert le pointage en première période, ce qui marquait la première fois depuis le 11 novembre que les Capitals inscrivaient le premier but d’un match. Oshie a obtenu quatre points en deux matchs depuis qu’il est revenu d’une blessure au bas du corps qui lui a fait rater 11 parties. Evgeny Kuznetsov a complété la marque pour les Capitals. Darcy Kuemper a été parfait devant 32 lancers. Markstrom a conclu l’affrontement avec 22 arrêts pour les Flames. Sammi Silber, Associated Press