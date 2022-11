Avec quatre victoires à ses six matchs, les Blackhawks de Chicago, adversaires du Canadien vendredi après-midi au United Center, ont donné l’illusion d’un club plus fort que prévu.

Mais le naturel est vite revenu au galop. Chicago a perdu 11 de ses 13 plus récentes rencontres, et perdu par un score combiné de 25-10 lors de ses cinq derniers matchs.

Brièvement positionnés parmi les clubs aspirants à une place en séries, les Hawks ont dégringolé au classement et occupent désormais le 30e rang, deux petits points devant les Sénateurs d’Ottawa et les Ducks d’Anaheim.

On ne parle pas d’une reconstruction à Chicago, mais d’un plan de tankage clair et net afin de repêcher le plus haut possible lors des prochaines cuvées.

Non seulement le nouveau directeur général Kyle Davidson a-t-il démoli la maison, il a même demandé de refaire les fondations !

Kirby Dach revient donc vendredi après-midi à Chicago avec 17 points en 20 matchs, dont… 14 points à ses 12 dernières rencontres !

On a hurlé davantage à Chicago lorsque Alex DeBrincat, 24 ans, est passé aux Sénateurs d’Ottawa pour le septième choix au total en 2022 et des choix de deuxième et troisième ronde, mais jusqu’ici, Dach, 21 ans, trois de moins que DeBrincat, a deux points de plus à sa fiche et constitue un centre de métier.

« Les Blackhawks ont-ils commis une erreur d’échanger Dach ? », écrit d’ailleurs le chroniqueur affecté à la couverture de l’équipe, Charlie Roumeliotis, ce matin sur le site de NBC Sports. « Ça semble évident aujourd’hui, mais la transaction pourrait s’équilibrer à long terme. Dach avait besoin d’un changement de décor. La pression de justifier sa sélection au troisième rang (en 2019) semblait lui peser lourd. Il semblait aussi chercher sa chaise. Davidson voulait aussi rebâtir et compter sur des joueurs plus rapides, surtout au centre, autant sur le plan de la vitesse sur patins que de l’exécution. »

Seul l’avenir nous le dira. Le joueur repêché au 13e rang avec le choix obtenu du Canadien (acquis au préalable des Islanders de New York pour Alexander Romanov), Frank Nazar, un centre de 5 pieds 10 pouces et 180 livres, est sans doute l’un des joueurs les plus rapides de sa cuvée. Mais une blessure subie avant le camp d’entraînement a probablement mis fin à sa saison.

Il faut aussi revoir les exigences de départ de Davidson et le moment où la transaction a été effectuée. Le DG des Hawks exigeait d’abord un choix dans le top dix pour Dach. Hughes était incapable de lui en fournir un, mais a offert de lui fournir un choix de troisième ronde, au 66e rang. Chicago a opté pour un ailier, Gavin Hayes, 21 points en 22 matchs depuis le début de la saison avec les Firebirds de Flint, dans la Ligue junior de l’Ontario.

Davidson a conclu l’échange avec Hughes avant le début du repêchage. Il y avait donc un impondérable de taille : il ne savait pas qui allait être encore disponible au 13e rang. Espérait-il déjà Nazar ? Visait-il un joueur repêché parmi les douze premiers ?

Il pourrait d’ailleurs regretter d’avoir levé le nez sur Noah Östlund, repêché au 16e rang par Buffalo. Östlund, un top cinq sur la liste du Canadien, a amassé 11 points à ses 19 premiers matchs à Djurgardens, en deuxième division suédoise, où son club a été relégué, après avoir été blanchi en onze rencontres l’an dernier. Montréal aurait sans doute conservé son choix au 13e rang avec la garantie de pouvoir choisir le jeune homme. Mais on avait la conviction qu’il serait déjà pris à ce rang.

Le Canadien a terminé à 13 points des Blackhawks l’an dernier, mais semble en avance dans son plan de relance. Ironique quand même.

Chicago a seulement un joueur de moins de 24 ans parmi ses treize premiers compteurs, Filip Roos. Mais celui-ci est rayé régulièrement de la formation.

Montréal, au contraire, est mené par ses jeunes. Les trois premiers compteurs, Suzuki, Dach et Caufield, ont 23 ans ou moins. Ils comptent quatre défenseurs de 22 ans et moins, dont Kaiden Guhle, membre de la première paire avec David Savard.

Mais l’ancien DG Stan Bowman a laissé à son successeur un vilain héritage, nettement plus pauvre que celui de Marc Bergevin à Montréal. L’échange pour Seth Jones a fait mal puisqu’il a coûté le jeune défenseur Adam Boqvist, huitième choix au total en 2018, le douzième choix au total en 2021 (Cole Sillinger), le sixième choix au total en 2022 (David Jiricek) et un choix de deuxième ronde, 44e au total, en 2021.

Le choix de fin de première ronde en 2018, 27e au total, Nicolas Beaudin, ne s’est pas développé comme prévu et il vient d’être échangé à l’organisation du Canadien. Il peine encore à trouver sa place à Laval. Henri Jokiharju, le choix de première ronde de l’équipe en 2017, a été échangé depuis un bon moment à Buffalo pour un autre jeune, Alex Nylander. Jokiharju est membre du top quatre défensif des Sabres, tandis que Nylander a déjà été échangé à nouveau et traîne toujours dans la Ligue américaine.

Bergevin a laissé à la nouvelle direction un extraordinaire joyau, Nick Suzuki. Cole Caufield et Kaiden Guhle ont été repêchés à compter du 15e rang par Trevor Timmins. Alexander Romanov, un choix de deuxième ronde en 2018, a rapporté Dach, un troisième choix au total. Sean Farrell, un choix de quatrième ronde en 2020, est probablement le prochain à faire tourner les têtes au Centre Bell. Il a dix points en sept matchs à Harvard cette saison, 38 points en 31 matchs en deux ans dans la NCAA.

Chicago a connu ses heures de gloire récemment, avec trois Coupes Stanley entre 2010 et 2015. Mais les fans en ont probablement pour de nombreuses années à voir un club minable à l’œuvre. Les départs de Jonathan Toews et Patrick Kane à la date limite des échanges pourront au moins permettre à l’équipe de renflouer sa banque de choix et d’espoirs encore davantage.

Kotkaniemi ne voulait pas rester

Le Canadien était prêt à égaler l’offre hostile des Hurricanes de la Caroline pour retenir Jesperi Kotkaniemi à Montréal, a affirmé l’animateur Jean-Charles Lajoie sur les ondes de BPM Sports vendredi matin.

PHOTO STAN SZETO, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Jesperi Kotkaniemi

Mais, semble-t-il, le clan Kotkaniemi n’a jamais rappelé le CH lorsque Marc Bergevin a tenté de négocier un contrat à long terme par la suite. L’ancien DG du Canadien a alors décidé de laisser filer le jeune homme et obtenir des Hurricanes les choix compensatoires de première et troisième ronde pour la perte de son troisième choix au total en 2018.

Le Finlandais était-il heurté par la décision du Canadien de le rayer de la formation en finale de la Coupe Stanley ? Croyait-il mieux s’épanouir au sein d’une organisation comme celle de la Caroline ?

Kotkaniemi a signé en mars une prolongation de contrat de huit ans évaluée à 38,5 millions, soit 4,8 millions par saison. On lui a confié le poste de deuxième centre cette saison. Il n’a pas mal fait, et même été employé régulièrement plus de 15 minutes par rencontre, été efficace lors des mises en jeu et défensivement, mais sa production à l’attaque est famélique, avec trois points, dont un but, en vingt rencontres.

Il se retrouve sur le quatrième trio aujourd’hui, entre Paul Statsny et Derek Stepan, remplacé par Jack Drury au centre d’Andrei Svechnikov et Seth Jarvis. Drury, 22 ans, a été rappelé récemment de la Ligue américaine, même s’il y a obtenu seulement trois points en huit matchs.

Kotkaniemi devient de plus en plus difficile à défendre, à sa cinquième saison dans la LNH, et les Hurricanes pourraient devoir chercher une solution à l’externe s’ils ne veulent pas rater le détail.