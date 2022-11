(Belleville) Les défenseurs Justin Barron, qui a marqué deux fois en plus d’avoir obtenu une aide, et Nicolas Beaudin, qui a inscrit le but décisif en fin de troisième tiers, ont mené le Rocket de Laval à un gain de 7-5 contre les Senators de Belleville, vendredi.

La Presse Canadienne

Beaudin a fait scintiller la lumière rouge à 14 : 38 de l’ultime vingt grâce à un tir des poignets de la ligne bleue qui a surpris le geôlier des Ontariens.

L’ancien choix de premier tour des Blackhawks de Chicago a touché la cible pour la première fois avec le Rocket. Il a été acquis en fin octobre en retour de l’attaquant Cameron Hillis.

Rafaël Harvey-Pinard, qui a aussi été l’auteur de deux mentions d’assistance, Jan Mysak, Anthony Richard et Otto Leskinen ont aussi fait mouche pour le Rocket (6-10-3). Jesse Ylönen a récolté trois aides.

Dans la victoire, Cayden Primeau a réalisé 32 arrêts. Seulement quatre joueurs du Rocket ont été blanchis de la feuille de pointage.

Matthew Boucher, Scott Sabourin, Angus Crookshank, Jake Lucchini et Maxence Guenette ont assuré la riposte pour les Senators (7-9-1).

Logan Flodell a accordé quatre buts sur 16 tirs avant d’être retiré de la partie. En relève, le Québécois Antoine Bibeau a repoussé 17 des 19 tirs auxquels il a fait face.

Le Rocket entamait une séquence de cinq matchs sur la route. Il reprendra le collier samedi soir contre les Senators à nouveau.