Le légendaire défenseur des Maple Leafs de Toronto Börje Salming est décédé à l’âge de 71 ans, jeudi, a annoncé l’équipe par voie de communiqué.

Salming, l’un des plus grands joueurs de sa génération et de l’histoire de l’équipe, combattait la sclérose latérale amyotrophique depuis un certain temps déjà.

« Les Maple Leafs pleurent la perte de Börje Salming, a dit le président des Leafs Brendan Shanahan. Il a été un pionnier et une icône avec un moral à toute épreuve et une solidité sans pareil. Il a aidé à ouvrir la porte pour les joueurs européens dans la LNH. Il s’est défini aux yeux des partisans tant pour son jeu sur la glace que sa contribution dans la communauté. Börje s’est joint aux Leafs il y a 50 ans et il fera toujours partie de notre famille. »

Il avait été honoré il y a quelques jours à peine lors d’une cérémonie très émotive, entouré d’anciens. Il révélait alors au monde du hockey l’image d’un homme fragilisé, mais encore fier et fort.

Le membre du Temple de la renommée du hockey a été l’un des premiers joueurs d’Europe à avoir un impact dans la LNH. On lui prête d’ailleurs le mérite d’avoir ouvert la voie à plusieurs autres étoiles européennes.

« Défenseur polyvalent et la première étoile suédoise à jouer dans la Ligue, Börje Salming était aussi fort physiquement et mentalement qu’il était doué, a dit le commissaire de la LNH Gary Bettman. Il a tracé la voie que beaucoup des plus grands joueurs de l’histoire de la LNH ont suivie tout en brisant tous les stéréotypes sur les joueurs européens qui prévalaient dans une Ligue peuplée presque exclusivement de Nord-Américains avant son arrivée en 1973.

« La Ligue nationale de hockey pleure le décès de Börje, une présence imposante et une figure de changement dans l’histoire du sport. »

Le joueur originaire de Kiruna, en Suède, a rejoint Toronto comme joueur autonome en 1973. Il a passé les 16 saisons suivantes avec les Leafs, avant de terminer sa carrière dans la LNH en jouant une saison avec les Red Wings de Detroit. Au final, Salming a amassé 150 buts et 787 points en 1148 matchs.

Salming occupe le troisième rang pour le nombre de matchs joués dans l’histoire des Maple Leafs, avec 1099. Il est également le meneur de l’équipe pour les passes, avec 620, et le quatrième pour les points en carrière, derrière Mats Sundin, Darryl Sittler et Dave Keon. Sa production le place au 18e rang de l’histoire de la LNH pour un défenseur.

En 1996, Salming a été le premier joueur suédois à être intronisé au Temple de la renommée. Il a également été choisi comme l’un des 100 plus grands joueurs de l’histoire de la LNH pour le centenaire de la ligue en 2017. Son numéro 21 a été officiellement retiré par les Leafs en 2016.

C’est en août que Salming a annoncé qu’on lui avait diagnostiqué une sclérose latérale amyotrophique, également connue sous le nom de SLA ou maladie de Lou Gehrig.

« Je ne sais pas comment se dérouleront les jours à venir, mais je comprends qu’il y aura des défis plus grands que tout ce que je n’ai jamais affronté, a déclaré Salming à l’époque. Je sais aussi qu’il n’existe pas de remède, mais que de nombreux essais sont en cours dans le monde entier et qu’il y aura un remède un jour.

« Depuis que j’ai commencé à jouer au hockey en tant que petit garçon à Kiruna, et tout au long de ma carrière, j’ai tout donné. Et je continuerai à le faire. »

Salming a été honoré plus tôt ce mois-ci lors d’une cérémonie d’avant-match en l’honneur des personnes intronisées au Temple de la renommée cette année – parmi lesquelles figuraient les Suédois Henrik et Daniel Sedin et Daniel Alfredsson – avant un match entre les Maple Leafs et les Penguins de Pittsburgh. L’ancien défenseur était entouré de deux autres icônes de la franchise, Darryl Sittler et Mats Sundin.

Les larmes coulant sur ses joues, Sittler a levé le bras de Salming pour qu’il puisse saluer la foule.

Le lendemain soir, Salming a fait une dernière apparition au centre de la glace avant un match des Leafs contre les Canucks de Vancouver au Scotiabank Arena.

Salming, avec sa famille à ses côtés, a reçu une belle ovation alors qu’une vidéo de ses exploits était diffusée. Salming a serré la main de tous les membres des Maple Leafs alors qu’il quittait lentement la glace.

« Voir comment un gars comme Börje a été accueilli par les fans et ce qu’il a fait pour cette organisation pendant son séjour ici et ce qu’il représente encore pour la ville, je pense que cela met beaucoup de choses en perspective pour nous en tant que joueurs », a déclaré l’attaquant des Leafs Auston Matthews après le match.

Avec La Presse Canadienne