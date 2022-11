Lisez les comptes rendus des matchs disputés mercredi dans la LNH.

Les Maple Leafs l’emportent 2-1 contre les Devils Matt Murray a stoppé 34 lancers et la série de victoires des Devils du New Jersey a été freinée à 13 à la suite d’une défaite de 2-1 contre les Maple Leafs de Toronto, mercredi. Les Devils avaient l’occasion de battre un record d’équipe avec une 14e victoire consécutive. Leurs efforts ont notamment été minés par trois buts refusés. John Tavares et Pontus Holmberg ont marqué en première période pour les Maple Leafs, qui sont devenus la première équipe à battre les Devils depuis les Capitals de Washington le 24 octobre dernier. Dougie Hamilton a inscrit un but pour les Devils avec 5 : 08 à faire à la rencontre. Murray a fermé la porte aux Devils en fin de match, frustrant tour à tour Jesper Bratt, Jack Hughes et Nico Hischier sur des occasions en or de marquer. Les Devils ont manqué de chance, frappant deux fois le poteau contre les Maple Leafs. Des buts de Nate Bastian et Damon Severson ont été refusés en raison d’obstruction contre le gardien, respectivement en première et deuxième période. De son côté, Erik Haula s’est vu refuser un but en troisième période puisqu’il a dirigé la rondelle dans le but avec son patin. Tom Canavan, Associated Press

Alex Ovechkin marque un 790e but dans une victoire des Capitals PHOTO NICK WASS, ASSOCIATED PRESS Alex Ovechkin Sonny Milano a créé l’égalité avec moins de trois minutes à faire en temps réglementaire, puis Alex Ovechkin a inscrit son 790e but en carrière lors de la prolongation, offrant une victoire de 3-2 aux Capitals de Washington, mercredi face aux Flyers de Philadelphie. Les Capitals ont ainsi mis fin à une série de quatre défaites. Ovechkin a joué les héros après 64 secondes de jeu en prolongation. Il a profité d’une passe de Dylan Strome pour marquer grâce à un tir sur réception. Felix Sandstrom est devenu le 164e gardien à être battu par Ovechkin dans la LNH. Ovechkin a rejoint Mark Messier au troisième rang de tous les temps à ce chapitre. Il n’accuse plus qu’un retard de 11 buts sur Gordie Howe et le deuxième rang des meilleurs buteurs de l’histoire du circuit. Les Flyers ont subi une huitième défaite d’affilée. Ils ont gaspillé des avances de 1-0 et 2-1 obtenues grâce à des buts de Morgan Frost et Patrick Brown. Sandstrom a été spectaculaire devant le filet et a stoppé 29 lancers. Marcus Johansson a aussi marqué en avantage numérique pour les Capitals. Darcy Kuemper a repoussé 21 lancers. Stephen Whyno, Associated Press

Evgeni Malkin tranche en fusillade, les Penguins battent les Flames 2-1 PHOTO GENE J. PUSKAR, ASSOCIATED PRESS Evgeni Malkin déjoue le gardien Dan Vladar en fusillade. Evgeni Malkin a inscrit le but gagnant en fusillade et les Penguins de Pittsburgh ont gagné un quatrième match d’affilée, s’imposant 2-1 face aux Flames de Calgary, mercredi. Malkin, qui a été honoré avant la rencontre pour avoir disputé un 1000e match dans la LNH dimanche, a déjoué le gardien Dan Vlader grâce à un tir du revers du côté de la mitaine. Après que Malkin eut marqué, il a lancé son bâton dans la foule et a célébré avec ses coéquipiers. Sidney Crosby et Rickard Rakell ont aussi marqué lors du bris d’égalité pour les Penguins, qui ont remporté six de leurs huit derniers matchs (6-1-1). Jan Rutta a touché la cible en temps réglementaire et Tristan Jarry a été crédité de 33 arrêts lors de ce qui est devenu sa 100e victoire dans la LNH. Dillon Dube a marqué en deuxième période pour les Flames, qui avaient remporté leurs deux parties précédentes. Vladar, qui effectuait seulement son quatrième départ de la campagne, a stoppé 38 lancers. Dan Scifo, Associated Press

Ville Husso signe son troisième jeu blanc de la saison PHOTO PAUL SANCYA, ASSOCIATED PRESS Ville Husso et Tanner Jeannot Ville Husso a réalisé 26 arrêts et les Red Wings de Detroit ont blanchi les Predators de Nashville 3-0, mercredi soir. Il s’agissait d’un troisième jeu blanc cette saison pour Husso et d’une troisième victoire consécutive pour les Red Wings. Filip Hronek, Dylan Larkin et Michael Rasmussen ont fait bouger les cordages pour la formation de Detroit. Hronek a marqué un quatrième but à ses trois dernières parties. Les Predators avaient présenté un dossier de 4-0-1 à leurs cinq derniers matchs et ils avaient remporté leurs six derniers affrontements contre les Red Wings. Kevin Lankinen a stoppé 26 tirs dans une cause perdante. Il s’agissait d’un premier départ pour lui en près de deux semaines. Dana Gauruder, Associated Press

Les Coyotes rossent les Hurricanes 4-0 PHOTO KARL B DEBLAKER, ASSOCIATED PRESS Karel Vejmelka Karel Vejmelka a été parfait devant 36 lancers et les Coyotes de l’Arizona ont blanchi les Hurricanes de la Caroline 4-0, mercredi soir. Lawson Crouse a marqué deux buts, dont un dans un filet désert, alors que Nick Schmaltz et Nick Bjugstad ont fait mouche une fois chacun pour les Coyotes, qui ont mis fin à une séquence de quatre revers. Shayne Gostisbehere et Dylan Guenther ont tous deux préparé deux buts de leur équipe. Vejmelka a obtenu un deuxième blanchissage en 13 apparitions cette saison pour les Coyotes, qui disputaient le huitième match d’une série de 14 à l’étranger. Seulement quelques heures après avoir signé une prolongation de contrat, Pyotr Kochetkov a stoppé 22 rondelles pour les Hurricanes, qui ont subi un quatrième revers d’affilée. Bob Sutton, Associated Press

Les Panthers écrasent les Bruins 5-2 PHOTO MICHAEL LAUGHLIN, ASSOCIATED PRESS Matthew Tkachuk célèbre son but marqué en deuxième période. Anton Lundell, Aleksander Barkov et Matthew Tkachuk ont marqué en troisième période et les Panthers de la Floride ont battu les Bruins de Boston 5-2, mercredi soir. Les Panthers ont tiré avantage de sept occasions avec un joueur en plus, inscrivant trois buts en supériorité numérique, dont deux au second tiers. Sam Reinhart et Aaron Ekblad ont également fait bouger les cordages pour les Panthers. Spencer Knight, qui a passé deux saisons avec les Eagles de Boston College avant d’effectuer ses débuts dans la LNH, a repoussé 37 rondelles. Charlie McAvoy et David Pastrnak ont répliqué pour les Bruins, qui ont vu leur séquence de victoires s’arrêter à sept. Jeremy Swayman a bloqué 24 lancers devant la cage des Bruins. George Richards, Associated Press

Le Wild sert une correction de 6-1 aux Jets PHOTO ANDY CLAYTON-KING, ASSOCIATED PRESS Marcus Foligno du Wild Marcus Foligno a inscrit deux buts et le Wild du Minnesota a servi une correction de 6-1 aux Jets de Winnipeg, mercredi soir. Matt Boldy a amassé un but et deux assistances pour le Wild. Kirill Kaprizov, Mason Shaw et Cam Addison ont tous ajouté un but. Filip Gustavsson a effectué 28 arrêts. Kaprizov a fait scintiller la lumière rouge dès la 28e seconde du troisième tiers, portant à sept sa séquence de matchs avec au moins un point. Foligno n’avait marqué qu’un seul but cette saison, lors de la deuxième partie du Wild. Le vétéran a procuré une avance de 3-1 aux siens en début de troisième période avant d’ajouter un filet à la suite d’un bel échange avec Joel Eriksson Ek. Gustavsson effectuait un troisième départ consécutif devant le filet du Wild en raison de la blessure au haut du corps de Marc-André Fleury. Kyle Connor a été le seul joueur des Jets à noircir la feuille de pointage. Connor Hellebuyck a cédé six fois en 39 lancers. Tyler Mason, Associated Press

Les Sabres mettent un terme à la séquence victorieuse des Blues PHOTO JOSHUA BESSEX, ASSOCIATED PRESS Jeff Skinner (53) Jeff Skinner a touché la cible à deux occasions et les Sabres de Buffalo ont défait les Blues de St. Louis 6-2, mercredi soir. Les Sabres, qui ont mis fin à une séquence de huit revers en triomphant contre le Canadien de Montréal, mardi soir, ont inscrit 13 buts à leurs deux dernières sorties. Jack Quinn, à deux reprises, Dylan Cozens et Victor Olofsson ont aussi fait bouger les cordages pour les Sabres. Ukko-Pekka Luukkonen a bloqué 34 tirs et il a signé une première victoire depuis le 16 décembre. Le Finlandais est de la formation en l’absence d’Eric Comrie, qui est blessé au bas du corps. Pavel Buchnevich et Brayden Schenn ont été les auteurs des buts des Blues, qui avaient remporté leurs sept dernières sorties. Jordan Kyrou a porté à six sa séquence de matchs avec au moins un point. Jordan Binnington a repoussé 25 tirs pour encaisser une première défaite en sept départs. Il était en quête d’une 100e victoire dans la LNH. John Wawrow, Associated Press