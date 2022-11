(Brossard) Au moment où l’offensive du Canadien semble avoir décollé, l’entraîneur-chef de la formation montréalaise, Martin St-Louis, espère voir son équipe continuer à générer autant de chances, tout en concédant moins d’occasions de marquer de qualité à l’adversaire.

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

Le Tricolore a inscrit au moins quatre buts lors de quatre de ses cinq dernières rencontres. Il a toutefois accordé au moins quatre buts lors de ses quatre dernières sorties.

« C’est souvent parce que nous nous tirons dans le pied, a affirmé St-Louis, lundi. En zone offensive, nous sommes menaçants, puis nous tentons une passe risquée et nous donnons une contre-attaque en surnombre.

« Je n’ai pas l’impression que c’est l’adversaire qui nous bat partout sur la glace. Je crois plutôt que c’est à nous de gérer le danger », a-t-il poursuivi.

St-Louis a ajouté qu’il faudra voir si une meilleure gestion du danger handicapera ou non la production de l’équipe à l’attaque.

Le capitaine Nick Suzuki a souligné que les joueurs n’avaient pas besoin de tricher dans leur zone pour générer de l’attaque.

« Ce que j’encourage sur mon trio, c’est de dire que mieux nous faisons notre travail dans notre zone, plus nous aurons de temps avec la rondelle pour aller jouer en attaque, a rappelé Suzuki. Je crois que Martin voit les choses de la même façon. »

Après 18 rencontres, Suzuki a récolté 11 buts et 12 aides. Il s’agit d’une cadence de 50 buts et 55 aides sur 82 matchs.

Certains de ses coéquipiers avaient noté à la blague qu’il était étonnant qu’il ait atteint la dizaine de buts avant son compagnon de trio Cole Caufield. Ce dernier a depuis rattrapé son complice, à 11 buts.

Suzuki n’est toutefois pas surpris par sa production à l’attaque. Et il croit pouvoir continuer à remplir les filets adverses même s’il n’est probablement pas réaliste de l’imaginer continuer à faire bouger les cordages sur 27,5 % de ses tirs, comme c’est le cas jusqu’ici cette saison.

« Je choisis peut-être mieux mes moments pour lancer, a souligné Suzuki, qui en est à sa quatrième saison dans la LNH. Les équipes gardent aussi Cole à l’œil, ce qui me donne plus d’espace de l’autre côté. Kirby (Dach) est peut-être plus un passeur. Nous pouvons tous les trois marquer ou faire des jeux, ce qui est une bonne recette pour nous. »

St-Louis, lui, voit simplement cela comme l’évolution du Suzuki, qui avait d’ailleurs démontré ses capacités de marqueur au niveau junior avec notamment des campagnes de 45, 42 et 34 buts en respectivement 65, 64 et 59 matchs.

Le Canadien jouera son prochain match mardi, quand il accueillera les Sabres de Buffalo. Ces derniers ont perdu leurs huit dernières parties.

Il rendra ensuite visite aux Blue Jackets de Columbus, mercredi, et aux Blackhawks de Chicago, vendredi après-midi.

Hoffman en évaluation

L’attaquant Joel Armia a retrouvé ses coéquipiers à l’entraînement lundi matin, tandis que Mike Hoffman était absent, lui qui devait passer des examens médicaux.

Hoffman n’a pas joué à compter de la troisième période du match de samedi, remporté par le Tricolore 5-4 en fusillade contre les Flyers de Philadelphie. St-Louis a indiqué après la rencontre que Hoffman s’était blessé, mais il était demeuré disponible pour jouer en avantage numérique.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Mike Hoffman

Le Canadien a mentionné lundi matin que Hoffman était blessé au bas du corps. Son état de santé doit être évalué en cours de journée.

En 16 matchs cette saison, Hoffman a récolté cinq buts et trois aides.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Joel Armia

De son côté, Armia n’a pas joué depuis le 12 novembre contre les Penguins de Pittsburgh. Il est aux prises avec une blessure au haut du corps. Armia avait repris l’entraînement en solitaire le 18 novembre et bien qu’il se soit entraîné avec le groupe régulier, lundi, il devait éviter les contacts.

Armia a disputé sept rencontres cette saison, mais n’a toujours pas noirci la feuille de pointage.