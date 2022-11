Le gardien des Blue Jackets de Columbus Daniil Tarasov arrêtant une tentative de but de Brandon Montour des Panthers de la Floride

Daniil Tarasov bloque 46 rondelles et offre la victoire aux Blue Jackets

(Columbus) Daniil Tarasov a repoussé 46 rondelles et les Blue Jackets de Columbus ont battu les Panthers de la Floride 5-3, dimanche soir.

Nicole Kraft Associated Press

Tarasov a fait face à 49 tirs, un sommet en carrière, et il a signé une première victoire depuis le 23 octobre.

Boone Jenner a marqué deux buts, Sean Kuraly a touché la cible en désavantage numérique, Johnny Gaudreau a récolté un but et deux aides et Yegor Chinakhov a fait mouche à une occasion pour les Blue Jackets.

La troupe de Columbus a remporté quatre de ses cinq dernières parties devant ses partisans.

Matthew Tkachuk, Aaron Ekblad et Colin White ont répliqué pour les Panthers, qui ont encaissé un troisième revers d’affilée. Nick Cousins a participé à deux buts des siens.

Sergei Bobrovsky a stoppé 18 lancers contre son ancienne équipe.