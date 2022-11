Les deux équipes s’affrontaient aussi quatre jours plus tôt, le mercredi 16 novembre.

(Sherbrooke) Joshua Roy s’est donné en spectacle et le Phœnix de Sherbrooke a freiné les Remparts de Québec en l’emportant 5-1, dimanche.

La Presse Canadienne

L’espoir du Canadien de Montréal a réussi un tour du chapeau et il a participé aux deux autres buts du Phœnix, qui a signé un deuxième gain consécutif.

Les Remparts sont arrivés à Sherbrooke avec une séquence de 14 victoires et fort d’une victoire contre le Phœnix, mercredi soir. Les hommes de Patrick Roy ont cependant été dominés d’un bout à l’autre de l’affrontement.

David Spacek a récolté un but et deux aides alors que Justin Gill a ajouté un but pour le Phœnix, qui occupe le premier rang de l’Association Ouest. L’espoir Ethan Gauthier a mis la table pour deux réussites des siens.

Samuel St-Hilaire a connu un après-midi de travail plutôt tranquille, ne cédant qu’une seule fois en 20 lancers.

James Malatesta a répliqué pour la troupe de Québec, qui montre tout de même le meilleur dossier de la LHJMQ. Théo Rochette a vu sa série de matchs avec au moins un point s’arrêter à 13.

William Rousseau a repoussé 35 des 38 rondelles dirigées vers lui pour les Remparts.

Rousseau n’avait été déjoué qu’une seule fois dans les 40 premières minutes de jeu, mais le Phœnix s’est mis en marche au troisième engagement.

Dès la 52e seconde, Gill a profité de l’espace créé par un avantage numérique et il a décoché un tir des poignets qui a surpris le gardien des visiteurs.

Roy a inscrit son deuxième but du match en sautant sur un retour de lancer devant le filet de Rousseau.

Spacek et Roy ont ajouté un but dans un filet désert alors que Patrick Roy a tenté le pari lors d’un quatre contre quatre à mi-chemin au dernier tiers.

Olympiques 6 – Armada 4

Zachary Dean et Cole Cormier ont tous deux obtenu un but et deux mentions d’assistance, guidant les Olympiques de Gatineau vers une victoire de 6-4 aux dépens de l’Armada de Blainville-Boisbriand.

Drakkar 3 – Saguenéens 4 (Prol.)

Marc-André Gaudet a joué les héros en prolongation et les Saguenéens de Chicoutimi ont défait le Drakkar de Baie-Comeau 4-3.