Lisez les comptes rendus des matchs disputés jeudi dans la LNH.

Victoire de 3-2 des Devils à Toronto Yegor Sharangovich a marqué 57 secondes après le début de la prolongation, Vitek Vanecek a réalisé 25 arrêts et les Devils du New Jersey ont battu les Maple Leafs de Toronto 3-2, jeudi, pour signer une 11e victoire consécutive. Nico Hischier et Jesper Bratt ont aussi touché la cible pour les Devils (14-3-0). Sharangovich a inscrit son quatrième but de la saison quand il a bondi sur un retour devant le filet après que Matt Murray eut stoppé un tir de Jack Hughes. Les Devils ont remporté un 11e match d’affilée pour la troisième fois dans l’histoire du club. Les Panthers de la Floride ont réalisé la plus longue série de victoires de la saison dernière avec 13 gains successifs. Auston Matthews, avec un but et une aide, et William Nylander ont assuré la riposte pour les Maple Leafs (9-5-4), qui ont obtenu 30 arrêts de Murray. Mitch Marner a ajouté une mention d’aide pour porter sa séquence de matchs avec un point à 11 matchs, la plus longue série active dans la LNH. La Presse Canadienne

Lehkonen joue aux héros pour l’Avalanche en prolongation PHOTO KARL B DEBLAKER, ASSOCIATED PRESS Artturi Lehkonen (au centre) célèbre son but victorieux en prolongation. Artturi Lehkonen a enfilé l’aiguille à 1 : 55 de la prolongation pour offrir une victoire de 3-2 à l’Avalanche du Colorado aux dépens des Hurricanes de la Caroline, jeudi. Evan Rodrigues et Alex Newhook ont également touché la cible pour l’Avalanche, qui a été dominée au chapitre des tirs lors de chaque période du temps réglementaire et 48-15 au cumul. L’Avalanche, champion en titre de la Coupe Stanley, a signé sa première victoire de l’année en prolongation, elle qui en était à sa troisième tentative. Pavel Francouz a bloqué 46 tirs alors que l’Avalanche a défait les Hurricanes pour la deuxième fois en six soirs. Martin Necas a obtenu un but et une aide, et Sebastian Aho a également fait mouche pour les Hurricanes. Antti Raanta a réalisé 12 arrêts. Associated Press

Les Stars défont les Panthers 6-4 PHOTO JASEN VINLOVE, USA TODAY SPORTS Jake Oettinger (29) et Jani Hakanpaa (2) des Stars de Dallas. Les Stars de Dallas ont marqué quatre buts en première période et ils ont tenu le coup pour vaincre les Panthers de la Floride 6-4, jeudi soir. Les Stars ont cependant perdu les services de leur gardien Scott Wedgewood, qui a quitté le match en civière quelques instants après avoir stoppé un tir d’Anton Lundell, en deuxième période. Wedgewood a conclu sa soirée de travail avec 21 arrêts et les Stars menaient 5-2 au moment de sa blessure. Il n’y avait toujours aucune information dévoilée concernant sa blessure. Roope Hintz a inscrit deux buts alors que Nils Lundkvist, Jamie Benn, Tyler Seguin et Ty Dellandrea ont tous enfilé l’aiguille à une occasion pour les Stars. Les Panthers, qui devaient se débrouiller sans leur capitaine Aleksander Barkov, ont vu Carter Verhaeghe, Eetu Luostarinen, Sam Reinhart et Matthew Tkachuk faire bouger les cordages. Sergei Bobrovsky a amorcé la partie pour les Panthers et il a alloué quatre buts en 11 tirs au premier engagement. Spencer Knight s’est amené en relève et il a stoppé 16 des 17 rondelles dirigées vers lui. Associated Press

Le Lightning triomphe 4-1 contre les Flames PHOTO CHRIS O'MEARA, ASSOCIATED PRESS Nikita Kucherov (86) et Steven Stamkos (91) du Lightning de Tampa Bay. Nikita Kucherov a marqué deux buts, Andrei Vasilevskiy a réalisé 39 arrêts et le Lightning de Tampa Bay a battu les Flames de Calgary 4-1, jeudi soir. Steven Stamkos a amassé un but et une aide et Philippe Myers a ajouté une réussite pour le Lightning. Mikhail Sergachev a récolté deux mentions d’assistance pour la troupe de Tampa Bay. Il a obtenu sept points à ses trois derniers matchs. Elias Lindholm a été l’unique buteur des Flames, qui venaient de signer deux victoires d’affilée. Jacob Markstrom a stoppé 20 lancers. Stamkos a inscrit son 490e but en carrière dans la LNH, égalant Norm Ullman au 49e rang de l’histoire de la ligue. Mark Didtler, Associated Press