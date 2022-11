LNH

Le mauvais sort des Blue Jackets

(Columbus) D’un tir sec et précis, Patrik Laine marque le tout premier but de la saison des Blue Jackets de Columbus. Quelques minutes plus tard, il rentre au vestiaire, victime d’une blessure à une épaule. Les Jackets perdent le match et surtout Laine pour deux semaines.