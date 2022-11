Tous deux blessés au « haut du corps », Joel Armia et Jonathan Drouin n’affronteront pas les Devils du New Jersey ce mardi soir au Centre Bell.

Simon-Olivier Lorange La Presse

Le Canadien en a fait l’annonce quelques instants avant que ne s’amorce l’entraînement matinal du club.

Aucun détail additionnel n’a été divulgué sur les blessures en question pour l’instant. L’absence des deux attaquants coïncide avec le retour au jeu de Juraj Slafkovsky, qui a raté les deux derniers matchs en raison d’une suspension. On présume que Michael Pezzetta sera le 12e attaquant en uniforme.

Même s’ils avaient été en santé, on peut se demander si Drouin ou Armia n’aurait pas sauté son tour n. Le Québécois a été le joueur le moins utilisé de son camp samedi dernier contre les Penguins de Pittsburgh. Il n’a plus vu d’action après le but égalisateur de Sean Monahan, à cinq minutes de la fin de la troisième période, sur lequel il a obtenu une mention d’aide par ailleurs. On ne sait pas si c’est sa blessure qui l’a contraint au banc.

Armia, lui, était sur la glace jusque dans les derniers instants de la troisième. Or, il n’a encore récolté aucun point en sept matchs cette saison. À cinq contre cinq, il n’a été présent sur la patinoire pour aucun but de son équipe.

Devant le filet, Jake Allen devrait affronter les Devils.