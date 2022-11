(Kanata) Noah Dobson a été l’auteur d’un but et d’une aide, Mathew Barzal a amassé deux mentions d’assistance et les Islanders de New York ont pris la mesure des Sénateurs d’Ottawa 4-2, lundi.

La Presse Canadienne

Barzal, le meilleur marqueur des Islanders avec 18 points, est cependant toujours à la recherche de son premier but lors de la campagne.

Oliver Wahlstrom, Jean-Gabriel Pageau et Brock Nelson ont également touché la cible pour les Islanders, qui ont remporté neuf de leurs 11 dernières rencontres. Seymon Varlamov a repoussé 36 tirs dans la victoire.

Claude Giroux a assuré la riposte pour les Sénateurs en inscrivant un but et une aide. L’Ottavien a porté sa séquence de matchs avec au moins un point à neuf – une série au cours de laquelle il a amassé six buts et sept aides.

Drake Batherson a aussi fait mouche pour le club de la capitale alors que Tim Stützle a récolté deux mentions d’aide.

Cam Talbot a réalisé 31 arrêts pour les Sénateurs, qui ont gagné seulement une de leurs neuf dernières rencontres.