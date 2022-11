La rumeur commence déjà à circuler dans les cercles intimes de la LNH quelques semaines avant le repêchage, fin juin.

Mathias Brunet La Presse

Kent Hughes ne tardera pas à la vérifier auprès du nouveau directeur général des Blackhawks de Chicago, Kyle Davidson.

Malgré ses 21 ans seulement, malgré un gabarit très favorable de 6 pieds 4 pouces, même s’il a constitué un troisième choix au total il y a trois ans seulement, le centre droitier Kirby Dach est bel et bien disponible.

On veut chez les Hawks amasser un maximum de hauts choix au repêchage dans une phase de reconstruction très agressive.

Le CH fait ses devoirs et amasse en peu de temps toute l’information nécessaire à son sujet, en bref, très peu de gens ayant côtoyé ce grand attaquant de Fort Saskatchewan ces dernières années ne sont pas sondés. On met aussi à profit les recruteurs amateurs chez le Canadien pour revoir leurs rapports de 2019 à son sujet.

Davidson est cependant plus gourmand au départ. Il exige un choix dans le top dix en retour de son jeune centre.

Montréal repêche au premier rang, mais il n’est évidemment pas question de céder ce choix pour Dach, malgré son beau potentiel.

Le défi est de taille, puisque le Canadien ne repêche pas avant le 26e rang par la suite. L’équipe détient quand même le premier choix de la seconde ronde, au 33e rang, et un autre choix de second tour, mais les autres clubs ne mordent pas à l’offre de céder plusieurs choix pour reculer de plusieurs rangs en première ronde (le CH a un espoir dans sa ligne de mire et a déjà tâté le terrain au préalable).

La direction du Canadien a donc le réflexe de relancer une équipe de l’Association de l’Est dont l’intérêt envers Alexander Romanov s’est manifesté de façon marquée à plusieurs reprises au cours de l’hiver.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Alexander Romanov

Romanov vient d’éclore à 22 ans et, sans être un grand défenseur offensif, constitue déjà un élément important du top quatre à Montréal. Mais l’abondance de défenseurs gauchers rend possible son départ pour attirer un centre de son âge, avec Kaiden Guhle, Jordan Harris, les vétérans Joel Edmundson, Mike Matheson et même, qui sait à ce moment, Arber Xhekaj, Mattias Norlinder et Jayden Struble.

Le repêchage approche et les négociations avec le club intéressé à Romanov n’avancent pas assez au goût de l’organisation montréalaise. Et les tentatives de s’avancer en offrant les 26e et 33e choix font toujours chou blanc.

Une entente avec les Blackhawks de Chicago semble toujours improbable au moment où le Centre Bell commence à s’emplir le soir du repêchage, le 7 juillet. On s’accroche à l’espoir de voir les Islanders accepter les deux choix pour le 13e, mais on se doute que ça ne soit pas suffisant pour faire mordre le DG Lou Lamoriello à l’hameçon.

Le CH est à moins de deux heures de secouer le milieu du hockey en repêchant Juraj Slafkovsky au premier rang lorsque Hughes et Lamoriello se reparlent finalement. Le DG du Canadien sort alors la carte qu’il gardait secrètement dans son jeu : Alexander Romanov.

Hughes relance Davidson. Il n’a peut-être pas un choix dans le top dix, mais tout proche. Il faut cependant bonifier l’offre et le Canadien accepte de céder également un choix de troisième ronde, au 66e rang, le premier dans cette ronde.

Tout se passe très vite, et la pression monte à un rythme fou puisque Montréal doit aussi annoncer sa sélection surprenante au premier rang.

Les Coyotes de l’Arizona viennent de repêcher Logan Cooley au troisième rang, Shane Wright se morfond toujours à son siège, se demandant pourquoi les premières équipes à repêcher l’ont ignoré, lorsque le commissaire de la LNH, Gary Bettman, annonce les premières transactions de la journée.

La foule hurle de plaisir lorsque Gary Bettman mentionne que les échanges impliquent le Canadien, mais les cris de joie se transforment en consternation, et même en huées, lorsque le départ de Romanov est confirmé. Mais les fans retrouvent leur allégresse rapidement lorsque l’arrivée de Kirby Dach est annoncée !

La journée n’est pas terminée pour autant. Le Canadien convoite un autre centre. Il s’agit, semble-t-il, du Suédois Noah Östlund, classé parmi les cinq meilleurs espoirs sur la liste du CH selon certaines rumeurs, peut-être même plus haut !

L’idée de le repêcher avec le 13e choix acquis des Islanders ne traverse pas l’esprit de la direction puisqu’on est convaincu qu’il ne sera plus disponible à ce rang. D’où cette première transaction rapide avec les Blackhawks, à l’orée du repêchage.

Quand Detroit choisit le centre Marco Kasper au huitième rang et non Östlund, on se remet à espérer dans le camp montréalais. Mais les nombreuses tentatives pour grimper de dix, douze, et même d’une quinzaine de rangs demeurent veines.

Les Sabres jetteront finalement leur dévolu sur Östlund au 16e rang. Les efforts d’avancer en première ronde sont terminés pour Montréal.

Buffalo ne doit pas regretter son choix. Après 16 matchs en SWE-1, Östlund se retrouve à 18 ans seulement au deuxième rang des compteurs de son club avec 11 points, une production impressionnante à un si jeune âge, compte tenu aussi du fait qu’il n’a pas encore atteint la pleine maturité physique.

Il est encore tôt pour tirer des conclusions de cette fameuse journée du 7 juillet. Mais Dach a amassé 14 points en 15 matchs en ce début de la saison, dont 11 points en 7 matchs depuis qu’il joue à la droite de Nick Suzuki et Cole Caufield. À long terme, on semble encore l’envisager néanmoins à la position de centre.

Montréal a repêché Filip Mesar au 26e rang, Owen Beck au 33e et le petit défenseur Lane Hutson, qu’on convoitait aussi avec appétit au sein de l’organisation montréalaise, était encore disponible en fin de deuxième ronde.

Après un camp d’entraînement fort réussi, Mesar et Beck évoluent dans les rangs juniors en Ontario. Le Slovaque, employé au centre ou à l’aile, a 11 points, dont 6 buts, en 9 matchs à Kitchener. Beck, un centre, produit encore davantage à Mississauga avec 22 points, dont 13 buts, en 15 rencontres. Hutson vient au deuxième rang des recrues chez les défenseurs de la NCAA avec 10 points en 9 matchs à Boston University.

Chicago y a trouvé son compte. En échangeant Dach et DeBrincat, elle a renfloué sa banque d’espoirs en repêchant le défenseur Kevin Korchinski au septième rang avec le choix des Sénateurs et le centre Frank Nazar au treizième rang (Nazar a cependant subi une sérieuse blessure cet été qui compromet sa saison). Ils ont aussi repêché le défenseur Sam Rinzel au 25e rang, avec un obtenu des Maple Leafs. Ils ont aussi obtenu des choix de deuxième ronde du CH et des Sénateurs. Repêcher huit fois dans les trois premières rondes alors qu’on ne détenait même plus son propre choix de première ronde est digne de mention.

À Brooklyn, Romanov donne aux Islanders ce qu’il apportait au Canadien. De la robustesse à souhait, de l’entrain, quatre aides en 16 matchs, fiche de + 6, 20 : 08 d’utilisation, au quatrième rang chez les défenseurs de l’équipe à ce chapitre derrière Adam Pelech, Noah Dobson et Ryan Pulock.

Discipline exigée de la part de Ben Chiarot

On semble plutôt satisfait du rendement de Ben Chiarot à Detroit, il vient d’ailleurs au troisième rang du club au chapitre de l’utilisation (20 : 59) derrière Moritz Seider et Filip Hronek, mais on souhaite qu’il évite les punitions. Lors des trois défaites consécutives des Wings récemment, Chiarot a écopé de plusieurs punitions mineures. « Sur l’une de ces punitions, il était trop fort physiquement pour son adversaire et l’arbitre a sans doute erré, a commenté l’entraîneur Derek Lalonde aux journalistes, mais les deux autres il a retenu l’autre joueur, et ces punitions s’accumulent. »

PHOTO BRIAN SEVALD, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Ben Chiarot

Chiarot a plusieurs belles qualités, mais il n’a jamais été le plus rapide. « Nous voulons qu’il demeure robuste, mentionne Lalonde, et avec la robustesse on peut écoper de certaines punitions, mais il a reçu quelques punitions parce qu’il jouait un peu trop lentement en zone défensive et a dû accrocher un peu. Nous avons besoin de lui sur la patinoire en infériorité numérique. »

Chiarot a été échangé par le Canadien aux Panthers en mars pour un choix de première ronde en 2023, le jeune Ty Smilanic et un choix de quatrième ronde en 2022 (Cédrick Guindon). En vertu du classement actuel, ce choix des Panthers se situerait au 20e rang. Chiarot a ensuite signé un contrat de 19 millions pour quatre ans à Detroit.