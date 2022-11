Nick Suzuki a amassé un but et une aide, tandis que Josh Anderson, Cole Caufield et Sean Monahan ont aussi touché la cible pour le Canadien (8-6-1), qui a gagné un troisième match de suite.

(Montréal) Le Canadien a comblé trois retards d’un but, samedi soir au Centre Bell, puis a été récompensé avec une victoire.

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

Mike Hoffman a marqué après 1 : 03 de jeu en prolongation et la formation montréalaise a vaincu les Penguins de Pittsburgh 5-4.

Hoffman a fait mouche à la suite d’une passe de Kirby Dach lors d’une attaque à deux contre un.

La troupe de Martin St-Louis a dû travailler d’arrache-pied pour forcer la présentation d’un bris d’égalité. Elle a toutefois marqué trois fois en troisième période, dont deux fois moins d’une minute après un but des Penguins.

Nick Suzuki a amassé un but et une aide, tandis que Josh Anderson, Cole Caufield et Sean Monahan ont aussi touché la cible pour le Canadien (8-6-1), qui a gagné un troisième match de suite. Jake Allen a repoussé 20 tirs.

Du côté des Penguins (6-6-3), Rickard Rakell et Jeff Petry ont chacun récolté un but et une aide. Brock McGinn et Evgeni Malkin ont aussi marqué, tandis que Jason Zucker a accumulé trois aides. Tristan Jarry a effectué 37 arrêts.

Anderson était de retour au jeu pour le Canadien après avoir purgé une suspension de deux matchs pour une mise en échec dangereuse contre le défenseur des Golden Knights de Vegas Alex Pietrangelo. Michael Pezzetta lui a cédé sa place dans la formation.

Le Canadien jouera son prochain match mardi, quand il accueillera les Devils du New Jersey.

Le chat et la souris

Anderson s’est vite signalé, ouvrant la marque après 1 : 48 de jeu. Son long tir a surpris Jarry, qui avait la vue voilée.

Le reste de la première période n’a pas été particulièrement animée. Allen s’est distingué en frustrant Zucker, qui avait débordé Arber Xhekaj. De son côté, Jarry a fait l’arrêt devant Dach, qui avait coupé entre les deux défenseurs.

Les Penguins ont marqué deux fois tôt en deuxième période. Petry a d’abord créé l’égalité à 1 : 46, quand sa remise vers l’enclave a été involontairement déviée dans son propre filet par Jake Evans. Les Penguins ont pris les devants 1 : 43 plus tard, quand un tir de Marcus Pettersson a dévié sur Rakell avant de faire bouger les cordages.

Si les Penguins ont dominé le début du deuxième engagement, la deuxième portion a été l’affaire du Tricolore, qui a décoché 18 tirs au but consécutifs.

Jarry a notamment frustré deux fois Brendan Gallagher. Il a aussi fait des arrêts difficiles contre Hoffman, Jonathan Drouin et Caufield quand le Canadien évoluait en avantage numérique.

Caufield a créé l’égalité 2-2 grâce à un long tir de la pointe après 49 secondes de jeu en troisième période. L’entraîneur-chef des Penguins, Mike Sullivan, a contesté le but, croyant que Dach avait commis de l’obstruction contre Jarry. Les responsables vidéo ont vu les choses autrement.

Malkin a redonné les devants aux Penguins à 3 : 19, grâce à un bon tir du revers. Cependant, Suzuki lui a donné la réplique 50 secondes plus tard, grâce à une belle manœuvre devant Jarry.

Les arbitres ont été occupés par la suite, si bien que les équipes se sont retrouvées à trois contre trois. McGinn a marqué à 14 : 02 lors d’une attaque à deux contre un avec Jeff Carter. Toutefois, Monahan a répliqué 40 secondes plus tard, alors que le Canadien était en avantage numérique.

Hoffman a ensuite joué les héros en prolongation pour le Canadien.