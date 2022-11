Lisez les comptes rendus des matchs disputés jeudi dans la LNH.

Connor McDavid a amassé un but et une mention d’aide alors que Zach Hyman a ajouté un but pour les Oilers, qui ont perdu pour une quatrième fois à leurs cinq dernières sorties.

Barclay Goodrow, Julien Gauthier, Libor Hajek et Jimmy Vesey ont aussi fait mouche pour les Rangers, qui ont inscrit six buts sans riposte au troisième engagement.

Chris Kreider a quant à lui amassé un but et une assistance pour porter à sept sa série de matchs avec au moins un point, ce qui constitue un sommet en carrière.

Adam Fox a obtenu un but et deux mentions d’aide pour les Rangers, qui ont mis fin à une séquence de trois défaites. Ils s’étaient inclinés en prolongation contre les Red Wings, dimanche.

Boone Jenner a réussi un doublé et les Blue Jackets ont signé un premier gain en six matchs, jeudi, infligeant un revers de 5-2 aux Flyers de Philadelphie.

Les Golden Knights ont le dessus 7-4 sur les Sabres

PHOTO TIMOTHY T. LUDWIG, USA TODAY SPORTS Jack Eichel a été échangé aux Golden Knights il y a un peu plus d’un an et disputait un deuxième match contre l’équipe pour qui il a déjà agi à titre de capitaine.

Jack Eichel s’est fait plaisir à son retour à Buffalo et les Golden Knights de Vegas ont vaincu les Sabres 7-4, jeudi soir.

Hué chaque fois qu’il touchait à la rondelle et applaudi lors de ses deux tentatives ratées en échappée, Eichel a récolté deux buts et une mention d’aide.

Eichel, qui a été échangé aux Golden Knights il y a un peu plus d’un an, disputait un deuxième match contre l’équipe pour qui il a déjà agi à titre de capitaine.

Les Golden Knights ont signé une neuvième victoire consécutive, à une seule de leur record d’équipe établi en avril 2021. Ils détiennent la meilleure fiche de la LNH (13-2-0).

Chandler Stephenson a obtenu un but et trois aides, Alex Pietrangelo a inscrit un but et deux assistances alors que Paul Cotter a amassé un but et une mention d’aide. Phil Kessel a aussi fait bouger les cordages pour la troupe du Nevada.

Logan Thompson a stoppé 31 tirs pour enregistrer une sixième victoire d’affilée. Il a égalé la plus longue séquence pour un gardien cette saison, qui avait été établie par Vitek Vanecek, des Devils du New Jersey.

Tage Thompson a enfilé l’aiguille à deux occasions alors que Casey Mittelstadt et Rasmus Asplund ont ajouté un but chacun pour les Sabres.

Eric Comrie a bloqué 29 rondelles pour l’équipe de Buffalo, qui a subi un quatrième revers de suite.

John Wawrow, Associated Press