Canucks 2 – Canadien 5

Ceux qui se rendent utiles autrement

L’un a marqué d’un tir des poignets et a joué en avantage numérique. L’autre a réussi une mise en échec cruciale qui a mené au but d’assurance. Il n’a pas obtenu de point sur le jeu, mais en aurait mérité un de façon non officielle.