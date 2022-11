Connor Bedard pourrait non seulement devenir le premier hockeyeur de la Ligue junior de l’Ouest (WHL) à être repêché au sommet depuis Ryan Nugent-Hopkins en 2011, mais il pourrait aussi contribuer à rehausser la cote des attaquants de ce coin de pays

Mathias Brunet La Presse

On en retrouve seulement un parmi les 30 premiers compteurs de la LNH depuis 2017, l’Allemand Leon Draisaitl, arrivé à Prince Albert à l’aube de ses 17 ans. Le deuxième, Mathew Barzal, des Islanders de New York, se situe au 32e rang.

Sinon, dix proviennent de l’Europe, neuf de la Ligue junior de l’Ontario, six de la Ligue junior majeure du Québec et quatre des États-Unis (NCAA, USHL ou école secondaire).

Les derniers grands attaquants de l’Ouest canadien sont sans doute Jamie Benn, désormais âgé de 33 ans, et Ryan Getzlaf, désormais à la retraite.

Choix de première ronde provenant de la WHL entre 2010 et 2020 (*défenseurs) 2010 Ryan Johansen 4 e

Nino Niederreiter 5 e

Brett Connolly 6 e

*Dylan McIlrath 10 e

*Mark Pysyk 23 e

Qiunton Howden 25 e

Emerson Etem 29e 2011 Ryan Nugent-Hopkins 1 er

*Duncan Siemens 11 e

Sven Baertschi 13 e

Mark McNeil 18 e

*Joe Morrow 23e 2012 *Ryan Murray 2 e

*Griffin Reinhart 4 e

*Morgan Rielly 5 e

*Matt Dumba 7 e

*Derrick Pouliot 8 e

Henrik Samuelsson 27e 2013 *Seth Jones 4 e

*Josh Morrissey 13 e

*Ryan Pulock 15 e

Curtis Lazar 17 e

*Mirco Mueller 18 e

Hunter Shinkaruk 24 e

*Shea Theodore 26 e

Morgan Klimchuk 28e 2014 Sam Reinhart 2 e

Leon Draisaitl 3 e

Jake Virtanen 6 e

*Hayden Fleury 7 e

*Julius Honka 14 e

*Travis Sanheim 17 e

Conner Bleakley 23 e

Nikita Scherbak 26 e

John Quenneville 30e 2015 *Ivan Provorov 7 e

Jake DeBrusk 14 e

Mathew Barzal 16 e

*Noah Juulsen 26 e

Nick Merkley 30e 2016 *Jake Bean 13 e

Brett Howden 27 e

*Lucas Johansen 28 e

Sam Steel 30e 2017 Nolan Patrick 2 e

Cody Glass 6 e

Michael Rasmussen 9 e

*Cal Foote 14 e

*Juuso Valimaki 16 e

Kailer Yamamoto 22e 2018 *Ty Smith 17 e

*Alexander Alexeyev 31e 2019 Kirby Dach 3 e

*Bowen Byram 4 e

Dylan Cozens 7 e

Peyton Krebs 17 e

*Lassi Thomson 19 e

Nolan Foote 27 e

Brayden Tracey 29e 2020 Seth Jarvis 13 e

*Kaiden Guhle 16 e

*Braden Schneider 19 e

*Shakir Mukhamadullin 20 e

Connor Zary 24 e

Jake Neighbours 26 e

Ridly Greig 28 e

Ozzy Wiesblatt 31e

Malgré quelques ratés, la Ligue junior de l’Ouest produit son lot de défenseurs de qualité : Rielly, Dumba, Jones, Morrissey, Byram, Provorov, Pulock. Avant eux, Shea Weber a trôné parmi les meilleurs de sa profession pendant une quinzaine d’années. Kaiden Guhle emballe la direction du CH et ses fans.

Mais à l’attaque, à quelques exceptions près, c’est souvent un désastre. La cuvée 2019, avec Dach et Cozens, contribuera peut-être à rehausser la cote des joueurs de l’Ouest. Krebs se fait encore attendre. Il a deux points en dix matchs avec les Sabres cette saison, après être passé de Vegas à Buffalo dans l’échange de Jack Eichel. Les Hurricanes ne regrettent pas leur premier choix en 2020, Seth Jarvis, même s’il est un peu moins productif en ce début de saison.

Quatre joueurs, les attaquants Conor Geekie et Matthew Savoie, et les défenseurs Kevin Korchinski et Denton Mateychuk, ont été repêchés dans le top douze en 2022.

Savoie et Geekie ne connaissent pas un grand début de saison à Winnipeg. Ils ne figurent même pas parmi les quatre premiers compteurs du club, quoique Savoie a disputé quelques matchs de moins. Un candidat au top cinq en 2023, Zach Benson, a 22 points en 16 matchs, sept de plus que les deux autres. Korchinski, un choix de Chicago au septième rang, produit à un rythme effréné.

Le Canadien a pigé 24 fois dans l’Ouest au 21e siècle. Il en a tiré trois joueurs, Carey Price, Brendan Gallagher et Kaiden Guhle. Nikita Scherbak, Kyle Chipchura, Marcel Hossa, Noah Juulsen (blesse à répétition), Josh Brook, Ben Maxwell, Dalton Thrower et Duncan Milroy ont constitué autant de déceptions parmi les choix dans les deux premières rondes.

Les plus vieux se rappelleront sans doute ces quatre choix de première ronde consécutifs dans l’Ouest, entre 1989 et 1992, Lindsay Vallis, Turner Stevenson, Brent Bilodeau et David Wilkie, jusqu’à ce que Saku Koivu vienne casser la tendance en 1993…

Choix du Canadien dans la WHL 2020 Kaiden Guhle 16e 2019 Gianni Fairbrother 77e 2018 Cole Fonstad 128e 2017 Josh Brook 56 e

Scott Walford 68 e

Cale Fleury 87 e

Jarret Tyszka 149e 2015 Noah Juulsen 26 e

Matt Bradley 131e 2014 Nikita Scherbak 26 e

Brett Lernout 73 e

Nikolas Koberstein 125e 2012 Dalton Thrower 51 e

Tim Bozon 64e 2011 Darren Dietz 138e 2010 Brendan Gallagher 147e 2006 Ben Maxwell 49 e

Ryan White 66 e

Cameron Cepek 199e 2005 Carey Price 5e 2004 Kyle Chipchura 18e 2001 Duncan Milroy 37e 2000 Marcel Hossa 16 e

Jozef Balej 78e

N’allez évidemment pas croire qu’une organisation se privera de repêcher Connor Bedard au premier rang ou un Zach Benson dans le top cinq en 2023 en raison des insuccès passés de leurs confrères, mais peut-être certaines organisations mettent-elles déjà en perspective la production offensive des attaquants de la Ligue junior de l’Ouest.

D. J. Smith ne serait pas en danger

Le DG des Sénateurs, Pierre Dorion, refuse de donner un vote de confiance à son entraîneur D. J. Smith, car il sait comment ce type de vote peut être interprété. Plusieurs coachs en ont reçu de la part de leur patron avant d’être congédiés. « Il a fait du bon travail, il a prouvé qu’il pouvait gagner. Je ne donne pas de vote de confiance ou quoique ce soit. Il sera notre entraîneur. J’ai confiance en la façon dont l’équipe joue pour lui. »

Malgré les acquisitions de l’été, Alex DeBrincat, Claude Giroux, les Sénateurs se situent au 30e rang du classement général avec une fiche de 4-7, malgré les 16 points en 11 matchs de Brady Tkachuk. Ils ont cependant disputé moins de matchs que plusieurs clubs devant eux. Si on se fiait au taux de succès, ils se classeraient 28e. Ça demeure néanmoins une position peu enviable. Ottawa affronte un autre club en difficulté, Vancouver, mardi soir. Avec le jeune défenseur Jacob Bernard-Docker à la droite de Thomas Chabot au sein de la première paire. Une victoire… ça presse !