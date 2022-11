Les Remparts battent l’Océanic et poursuivent sur leur lancée

(Québec) Les gros canons des Remparts ont encore connu un bon match et la formation de Québec a poursuivi sa lancée en défaisant l’Océanic de Rimouski 3-1, dimanche.

La Presse Canadienne

Théo Rochette et Zachary Bolduc ont tous les deux obtenu un but et deux mentions d’assistance pour les Remparts, qui ont signé une 10e victoire consécutive.

Rochette a amassé au moins un point lors d’un neuvième match d’affilée. Le capitaine des Remparts a engraissé sa fiche de six buts et 17 aides pendant cette séquence.

Les hommes de Patrick Roy sont restés invaincus en 10 parties à domicile cette saison et ils n’ont pas perdu en temps réglementaire à leurs 13 dernières sorties (12-0-1).

Evan Nause a également fait mouche pour les Remparts, qui occupent le sommet du classement général de la LHJMQ et de l’Association Est.

William Rousseau a bloqué 21 tirs pour enregistrer une 10e victoire cette saison. Il présente une moyenne de buts alloués de 1,49 et un pourcentage d’arrêts de ,941.

Maël St-Denis a trompé la vigilance de Rousseau dès la sixième minute du premier vingt, mais l’attaque de l’Océanic s’est arrêtée là.

Patrik Hamrla a repoussé 18 des 21 rondelles dirigées vers lui pour l’équipe de Rimouski, qui a perdu un deuxième match de suite.

St-Denis a ouvert le pointage en avantage numérique, une seconde avant que Nathan Gaucher quitte le banc des pénalités. L’espoir au prochain repêchage de la LNH a habilement redirigé un tir sur réception d’Alexandre Blais au fond du filet.

Rousseau s’est signalé quelques instants plus tard, lorsqu’il s’est dressé devant William Dumoulin, qui s’était échappé devant lui.

Les Remparts ont récompensé leur gardien environ 40 secondes plus tard, lors d’une supériorité numérique. Nause a profité de la circulation devant le filet pour loger un tir sur réception dans la lucarne.

Rochette a donné les devants aux « Diables rouges » alors qu’ils évoluaient avec un joueur en plus. Son tir des poignets en provenance du cercle gauche n’a donné aucune chance à Hamrla.

Au deuxième engagement, Hamrla a fermé la porte à Davis Cooper, mais le gardien de l’Océanic n’a rien pu faire quand Bolduc a fait dévier un tir de la pointe pour porter la marque à 3-1.

Sea Dogs 0 – Mooseheads 7

Jordan Dumais a enregistré un tour du chapeau et les Mooseheads de Halifax ont écrasé les Sea Dogs de Saint-Jean 7-0.

Dumais s’est hissé au sommet des pointeurs de la LHJMQ, un point devant l’attaquant du Phoenix de Sherbrooke Justin Gill, qui était en congé dimanche.

Foreurs 6 – Olympiques 2

Justin Robidas et Alexandre Doucet ont tous deux récolté un but et deux mentions d’aide pour guider les Foreurs de Val-d’Or vers une victoire de 6-2 aux dépens des Olympiques de Gatineau.

Armada 5 – Wildcats 8

Miles Mueller et Alexis Daniel ont chacun amassé deux buts et une assistance et les Wildcats de Moncton ont triomphé 8-5 face à l’Armada de Blainville-Boisbriand.

Cataractes 1 – Voltigeurs (Fus.)

Sam Olivier a été l’unique buteur de la séance de tirs de barrage et les Voltigeurs de Drummondville ont eu raison des Cataractes de Shawinigan par la marque de 2-1.

Huskies 2 – Tigres 6

Tommy Cormier a inscrit un but et il en a préparé deux autres pour mener les Tigres de Victoriaville vers une victoire facile de 6-2 contre les Huskies de Rouyn-Noranda.