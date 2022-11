Après les sorties des joueurs des Bruins de Boston et de Gary Bettman remettant en doute la décision d’offrir un contrat à Mitchell Miller, l’agent du joueur s’est porté à la défense de son client.

Guillaume Lefrançois La Presse

Eustace King a en effet publié un long tweet, dimanche matin, dans lequel il explique en détail pourquoi il a accepté de représenter Miller, qui a été reconnu coupable, en 2016, à l’âge de 14 ans, dans une histoire d’intimidation et de racisme envers un jeune Noir en retard de développement.

King, un des très rares agents afro-américains dans la LNH, assure comprendre « la gravité de la situation » et « les fortes émotions soulevées par la divulgation des agissements passés de M. Miller ».

King énumère ensuite les initiatives prises par son client pour se racheter, nommant une dizaine d’organismes ou de causes pour lesquelles il s’est impliqué ou s’est engagé à le faire.

« Après avoir considéré tous ces facteurs, nous avons décidé d’adopter l’approche de la professeure Loretta Ross [NDLR : du Smith College, au Massachusetts] et qu’il est préférable de conseiller plutôt que de bannir (counsel, not cancel) afin de cheminer vers la guérison », écrit King.

Quelle forme d’implication ?

Les questions n’ont toutefois pas tardé à suivre. Dans le communiqué, Eustace King cite la Carnegie Initiative comme un des organismes avec lesquels Mitchell Miller et lui se sont « engagés à travailler » et qu’ils ont « rencontrés ».

Or, en début de soirée dimanche, la Carnegie Initiative s’est distanciée de ces propos.

« Nous avons été approchés pour travailler avec Mitchell », lit-on dans le communiqué, envoyé par courriel à La Presse en réponse à une demande d’entrevue, et publié sur Twitter.

« C’est une des nombreuses demandes que nous recevons afin d’aider à rendre le hockey plus inclusif. Pour être clairs, nous n’avons pas travaillé avec Mitchell Miller. Cela dit, nous encourageons toutes les personnes impliquées à avoir des conversations directes et difficiles afin de trouver un chemin positif de guérison pour l’avenir. »

Chanté Eastmond, directrice de l’administration de Hockey Equality, a précisé à La Presse que Miller n’avait pas travaillé directement avec son organisation, mais que l’agence du joueur « voulait surtout des balises afin d’établir un plan », explique-t-elle au bout du fil.

Elle a tenu à défendre le jeune homme et sa démarche.

« De dire que ç’a seulement été fait parce que la cour le lui ordonnait et que la LNH voulait qu’il le fasse, ça me semble injuste, dit-elle au bout du fil. Honnêtement, un jeune ne sait pas réellement quoi faire dans une telle situation, et c’est pourquoi il a besoin de direction.

« Le jeune se soumet à un processus de rééducation. Essayons ça, au lieu de prôner la culture du bannissement. Son agence essaie de l’aider, et nous soutenons l’idée de guider une personne à devenir meilleure. »

Hockey Equality est un organisme qui a pour mission de « créer de la diversité à tous les niveaux du hockey » et prône la « rééducation dans la communauté du hockey mineur ». Son conseil de direction est composé de plusieurs membres de diverses communautés culturelles et son directeur est Anthony Stewart, un ancien joueur de la LNH qui était un client d’Eustace King.

« C’est nul qu’un jeune soit jugé pour le reste de sa vie pour quelque chose qu’il a fait à 14 ans, rappelle Mme Eastmond. J’ai quatre enfants et je ne voudrais pas que ça leur arrive. C’est pourquoi on a un système judiciaire différent pour les mineurs. »

La Presse a également tenté de contacter Bill Himmel, coordonnateur du chapitre de Toledo – la région d’origine de Mitchell Miller – de l’organisme Gliding Stars, qui est cité par King dans le communiqué. M. Himmel a répondu à notre appel en milieu de journée, nous demandant de le rappeler 30 minutes plus tard. Il n’a ensuite pas donné suite ni à notre rappel ni à un message texte.

Eustace King, l’agent de Miller, n’a pas non plus répondu à l’appel ni au message texte de La Presse.

La mère de la victime dénonce la situation

Rappelons que Miller avait été repêché, puis libéré, par les Coyotes de l’Arizona en 2020 après que sa condamnation eut fait surface. Il a poursuivi sa carrière dans l’USHL, un circuit junior américain, et a signé un contrat avec les Bruins vendredi, à titre de joueur autonome.

Le commissaire de la LNH, Gary Bettman, a ensuite déclaré que Miller n’était pas « admissible » à jouer dans le circuit. Pour l’heure, Miller doit donc se rapporter aux Bruins de Providence, le club-école de Boston dans la Ligue américaine (AHL). Mais là aussi, son statut est nébuleux. Le journaliste de Sportsnet Jeff Marek a indiqué dimanche que Scott Howson, commissaire de l’AHL, prévoit rencontrer Miller cette semaine.

De son côté, la mère de la victime de Miller, Joni Meyers-Croters, a indiqué à The Athletic avoir été « totalement prise de court » par la nouvelle. « Je n’aurais jamais pensé qu’une équipe de la LNH lui offrirait un contrat », a-t-il dit.

« Nous voulons que Mitchell obtienne toute l’aide nécessaire, parce qu’il a besoin d’aide, lui aussi, a poursuivi la mère. Nous ne sommes pas contre ça du tout. Mais jouer au hockey est un privilège. Il aurait peut-être dû être réévalué pour le hockey seulement après avoir été réellement réhabilité et après avoir compris l’ampleur de ce qu’il a fait à notre fils. »