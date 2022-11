Reilly Smith (19) des Golden Knights de Las Vegas marquant un but contre le gardien du Canadien de Montréal Jake Allen (34), samedi au Centre Bell

(Montréal) Le premier trio du Canadien fonctionne à plein régime, mais les employés de soutien devront éventuellement venir l’aider.

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

Reilly Smith a inscrit deux buts, Adin Hill a effectué 27 arrêts et les Golden Knights de Vegas ont vaincu la formation montréalaise 6-4, samedi soir au Centre Bell.

Les Golden Knights (11-2-0) ont ainsi remporté un septième match d’affilée. Le Canadien (5-6-1) a encaissé un troisième revers de suite (0-2-1).

Le Tricolore était de retour à domicile après avoir compilé un dossier de 2-1-1 lors d’un voyage de quatre parties. Il a été souvent embouteillé dans son territoire par les Golden Knights, particulièrement en deuxième période.

« En deuxième période, nous avions de bonnes intentions, mais nous n’étions pas capables d’exécuter nos jeux et ça leur donnait l’occasion de repartir leur attaque avant que nos défenseurs puissent changer, a raconté l’entraîneur-chef du Canadien, Martin St-Louis. Nous étions un peu têtus à ne pas vouloir essayer de reprendre notre rythme avec des jeux en profondeur, moins jolis.

« Encore une fois, j’ai aimé notre combativité, mais nous nous sommes tirés dans le pied à quelques reprises ce soir. »

Les joueurs de soutien devront aussi venir en aide aux étoiles du Canadien, qui pourra toutefois se consoler en disant qu’il a inscrit quatre buts contre une équipe qui en avait accordé seulement 23 à ses 12 premiers matchs.

Nick Suzuki (deux buts), Cole Caufield (un but et une aide) et Kirby Dach (trois aides) ont encore une fois sonné la charge.

« Selon mon expérience comme joueur dans la LNH, c’est dur d’avoir tout en place parfaitement, a dit St-Louis. Nous bouchons un trou, puis un autre apparaît. Il faut continuer à essayer de trouver des solutions. »

Juraj Slafkovsky a aussi touché la cible, tandis que Kaiden Guhle a amassé deux aides.

Jake Allen a réalisé 36 arrêts.

Jonathan Marchessault, Nic Hague et Keegan Kolesar ont chacun récolté un but et une aide pour les Golden Knights.

Nicolas Roy a aussi fait mouche.

Le défenseur Chris Wideman et l’attaquant Mike Hoffman avaient été insérés dans la formation du Canadien au détriment de Johnathan Kovacevic et Rem Pitlick.

Tour à tour au cours de la rencontre, Christian Dvorak, Guhle et Slafkovsky ont tous retraité au vestiaire pendant quelques minutes après avoir été atteints par des tirs de l’adversaire.

Le Canadien sera à Detroit mardi pour y affronter les Red Wings. Il sera de retour à Montréal le lendemain, quand les Canucks de Vancouver seront de passage au Centre Bell.

Des Knights sur une lancée

Le début de la rencontre a été plutôt tranquille. Joel Armia y est allé de quelques belles manœuvres en zone offensive, sans toutefois concrétiser ses occasions.

Les Golden Knights ont finalement ouvert le pointage avec 6 : 35 à faire au premier vingt. Hague a profité d’une passe ratée de Joel Edmundson en relance et il a battu Allen du côté de la mitaine.

Le Canadien a répliqué 51 secondes plus tard. Caufield a fait bouger les cordages à la suite d’une belle passe transversale de Dach.

Hill et Allen ont réussi de beaux arrêts avant la fin du premier vingt, préservant l’impasse de 1-1.

Allen a toutefois cédé après 2 : 24 de jeu en deuxième période. Smith a complété une mise en scène parfaite de William Karlsson lors d’une attaque à deux contre un.

Les Golden Knights ont décoché les 15 premiers tirs au but du deuxième engagement, mais ils ont été incapables de se forger une avance plus importante.

Allen a dû se signaler à plusieurs reprises pour garder le Canadien dans le coup. Il a aussi joué de chance quand Brett Howden a atteint la barre transversale.

Suzuki a récompensé Allen en créant l’égalité après seulement après 56 secondes de jeu. Il a complété un bel échange avec Dach lors d’une attaque à trois contre un.

Les Golden Knights ont presque répliqué dans les moments suivants, mais Phil Kessel a atteint le poteau.

Ce n’était que partie remise pour les visiteurs. Smith a donné les devants 3-2 aux Golden Knights à 4 : 45, lors d’un avantage numérique. Il a marqué sur un retour après un tir bas de Kessel.

Encore une fois, Allen a permis au Canadien de rester à distance de frappe avec plusieurs bons arrêts. Il s’est notamment distingué avec sa mitaine devant Chandler Stephenson, qui s’était échappé.

Allen a toutefois manqué de chance quand un long tir de Hague a dévié sur Kolesar à 8 : 14. Roy est revenu à la charge seulement 21 secondes plus tard, creusant l’écart à 5-2 et portant un dur coup au Canadien.

Josh Anderson a été envoyé aux douches avec 9 : 52 à faire. Il a écopé une punition majeure et une inconduite de partie pour une mise en échec dangereuse contre le capitaine des Golden Knights Alex Pietrangelo.

Le Canadien s’est retrouvé en avantage numérique au terme de l’échauffourée et Suzuki en a profité pour inscrire son deuxième but de la rencontre avec 9 : 39 à écouler au cadran.

Marchessault a toutefois répliqué à 13 : 16, quand les Golden Knights se sont à leur tour retrouvés en avantage numérique.

Slafkovsky a profité de la générosité de Hill pour inscrire son troisième but de la saison avec 4 : 39 à faire.

Échos de vestiaire

Nick Suzuki a admis que les Golden Knights avaient embêté le Canadien en début de deuxième période.

« Ils excellent en échec avant. C’est un groupe très organisé aussi en sortie de zone. Nous n’arrivions pas à les contrer. Notre échec avant n’était pas efficace contre leur jeu de transition. »

Kirby Dach a souligné que le Canadien devait tirer des leçons de ses récents matchs contre les grosses formations de l’Association de l’Ouest.

« Ce sont des équipes bâties pour gagner, qui jouent du hockey très direct. Ce sont de bonnes leçons pour notre jeune groupe. Ce sont des matchs difficiles à gagner. Nous devons éviter les erreurs, car nous étions quand même dans le coup lors de chaque match. »

Cole Caufield a noté certaines qualités chez Kirby Dach qui complètent bien leur trio avec Nick Suzuki.

« Il est dynamique en attaque. Il est gros et rapide et crée de l’espace. Nous sommes contents de jouer avec lui. »