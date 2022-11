Des spécialistes ont déjà commencé à publier leurs listes préliminaires en prévision du repêchage de 2023. Une cuvée très prometteuse, avec de gros noms au sommet, mais aussi beaucoup de profondeur, surtout en première ronde. On compare beaucoup cette année de repêchage à celle de 2015, avec Connor McDavid au premier rang, mais aussi une quinzaine de joueurs d’impact en première ronde.

Mathias Brunet La Presse

Si le repêchage avait lieu aujourd’hui, le Canadien repêcherait au 12e rang et n’aurait pas la chance de choisir premier (les clubs ne peuvent désormais plus avancer de plus de dix rangs). Mais le CH détiendrait aussi le 16e choix au total, celui des Panthers de la Floride obtenu pour Ben Chiarot.

On le souligne pour la forme puisque l’ordre risque de changer mille fois d’ici la fin de la saison. Montréal est à trois points du sixième rang au classement général, comme il est aussi à trois points du 28e...

En consultant la liste des principaux joueurs disponibles pour 2023, on note évidemment le monstre à deux têtes, outrageusement dominant dans leurs ligues respectives, Connor Bedard dans la Ligue junior de l’Ouest et Adam Fantilli à Michigan, dans la NCAA.

Mais il y a aussi des espoirs de qualité après eux. Amasser 11 points en 16 matchs en première division suédoise comme le fait le centre de 17 ans Leo Carlsson est impressionnant. Zach Benson a déjà sept points de plus que Matthew Savoie et Connor Geekie, tous deux repêchés dans le top onze en première ronde en 2022, quoiqu’il a disputé deux matchs de plus que Geekie et quatre de plus que Savoie. Will Smith est nettement plus productif au sein du programme de développement américain que ne pouvait l’être le troisième choix au total de l’an dernier Logan Cooley. L’ailier de 6 pieds 3 pouces Matthew Wood a presque un point par match à UConn, à 17 ans.

Dix principaux espoirs en date de novembre 2022 Connor Bedard, centre, Regina, WHL 15 matchs, 13 buts, 29 points. Adam Fantilli, centre, Michigan NCAA 8 matchs, 8 buts, 18 points. Leo Carlsson, centre, Orebro, SEL (Suède) 16 matchs, 2 buts, 11 points. Matvei Michkov, ailier, St. Petersburg, VHL 7 matchs, 7 buts, 9 points. Zach Benson, ailier, Winnipeg, WHL 15 matchs, 8 buts, 21 points. Matthew Wood, centre, UConn, NCAA 9 matchs, 3 buts, 8 points. Brayden Yager, centre, Moose Jaw, WHL 13 matchs, 6 buts, 16 points. Calum Ritchie, Oshawa, OHL 12 matchs, 6 buts, 12 points. Will Smith, centre, NTDP USA 14 matchs, 11 buts, 28 points. Dalibor Dvorsky, centre, AIK, (SWE-1, Suède) 10 matchs, 4 buts, 6 points.

Si la cuvée 2023 ressemble à celle de 2015, les choses s’annonceront intéressantes pour le Canadien, qu’il coule ou non au classement. Dans un monde idéal, le CH resterait compétitif cet hiver, verrait ses jeunes progresser, sans pour autant gagner de façon régulière de façon à se positionner avantageusement pour la loterie et espérer Bedard ou Fantilli.

Montréal compterait ainsi deux formidables duos d’avenir à l’attaque, une combinaison Caufield/Suzuki et Bedard/Slafkovsky.

Mais comme on l’a souvent répété, la direction ne fera pas exprès de perdre et de bonnes performances de la formation actuelle ne nuiront certainement pas au développement des jeunes joueurs de l’équipe.

Il y a néanmoins toujours une façon de mettre la main sur des joueurs d’impact lorsque l’on fait les bons choix, que ça soit au deuxième rang comme au 35e.

Voici la liste des dix premiers joueurs choisis en 2015 1– Connor McDavid, centre, Edmonton 498 matchs, 251 buts, 721 points. 2– Jack Eichel, centre, Buffalo 421 matchs, 158 buts, 235 points. 3– Dylan Strome, centre, Arizona 285 matchs, 69 buts, 179 points. 4– Mitch Marner, ailier, Toronto 438 matchs, 140 buts, 466 points. 5– Noah Hanifin, défenseur, Caroline 525 matchs, 42 buts, 201 points. 6– Pavel Zacha, centre, New Jersey 397 matchs, 71 buts, 186 points. 7– Ivan Provorov, défenseur, Philadelphie 460 matchs, 59 buts, 195 points. 8– Zach Werenski, défenseur, Columbus 413 matchs, 78 buts, 241 points. 9– Timo Meier, ailier, San Jose 407 matchs, 127 buts, 272 points. 10– Mikko Rantanen, ailier, Colorado 417 matchs, 169 buts, 419 points.

Si c’était à refaire, McDavid serait évidemment toujours premier sur la liste, mais les deux suivants, Eichel et Strome, seraient sans doute exclus du top cinq, quoique le cas d’Eichel pourrait susciter des débats.

Après les trois premiers, McDavid, Eichel et Strome, on note trois éventuels centres numéro un : Sebastian Aho, Mathew Barzal et Roope Hintz ; six ailiers de premier trio : Mikko Rantanen, Kiril Kaprizov, Kyle Connor, Brock Boeser, Timo Meier et Troy Terry ; cinq premiers défenseurs : Zach Werenski, Thomas Chabot, Rasmus Andersson, Noah Hanifin et Ivan Provorov.

Si c’était à refaire… Attaquants Connor McDavid (1er) Mikko Rantanen (10e) Kiril Kaprizov (135e) Sebastian Aho (35e) Mitch Marner (4e) Jack Eichel (2) Mathew Barzal (16e) Kyle Connor (17e) Anthony Cirelli (72e) Roope Hintz (49e) Défenseurs Zach Werenski (8e) Thomas Chabot (18e) Rasmus Andersson (53e) Noah Hanifin (5e) Ivan Provorov (7e)

Le CH a déjà une banque impressionnante de jeunes, à Montréal comme ailleurs dans le monde. Il possède deux choix de première ronde pour 2023, et on peut seulement lui en souhaiter un ou même deux supplémentaires, si la direction joue bien ses cartes à la date limite des transactions.

À la lumière de l’an dernier…

Peut-on déjà tirer des conclusions du classement actuel ? À pareille date l’an dernier, voici la liste des sept pires équipes au classement général.

Classement au 4 novembre 2021 32– Coyotes de l’Arizona 31– Blackhawks de Chicago 30– Canadien de Montréal 29– Sénateurs d’Ottawa 28– Kraken de Seattle 27– Canucks de Vancouver 26– Kings de Los Angeles

Du lot, une seule de ces équipes, les Kings de Los Angeles, a réussi à se qualifier pour les séries en 2022, quoique le changement d’entraîneur à Vancouver a permis aux Canucks de se replacer dans la lutte.

Classement final 2021-2022 32– Canadien de Montréal 31– Coyotes de l’Arizona 30– Kraken de Seattle 29– Flyers de Philadelphie 28– Devils du New Jersey 27– Blackhawks de Chicago 26– Sénateurs d’Ottawa

L’une des six pires équipes au classement actuel parviendra-t-elle à renverser la tendance cette année ? Les Sénateurs, qui occupent la place des Kings l’an dernier, espèrent de tout cœur les imiter…

Classement actuel 32– Blue Jackets de Columbus 31– Blues de St. Louis 30– Ducks d’Anaheim 29– Coyotes de l’Arizona 28– Sharks de San Jose 27– Canucks de Vancouver 26– Sénateurs d’Ottawa