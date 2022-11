Kyle Connor a inscrit le but de la victoire en prolongation.

(Winnipeg) Le Canadien a complété avec un certain succès son premier long voyage de la saison.

La Presse Canadienne

Kyle Connor a marqué après 1 : 45 de jeu en prolongation et les Jets de Winnipeg ont défait la formation montréalaise 3-2, jeudi au Canada Life Centre.

Connor a fait mouche grâce à un tir des poignets précis qui a déjoué Samuel Montembeault du côté du bouclier.

« Ç’aurait été bien d’avoir un autre point ce soir, mais dans l’ensemble, je suis content de l’effort des gars », a souligné l’entraîneur-chef du Canadien, Martin St-Louis.

Le Tricolore a compilé une fiche honorable de 2-1-1 au cours de son voyage de quatre rencontres.

« Je crois que le groupe n’a pas eu beaucoup de succès à l’étranger la saison dernière, a dit St-Louis en référence au dossier à l’étranger de 11-23-7 du Canadien l’hiver dernier. Pour un premier long voyage, nous avons démontré que nous pouvons nous battre sur les patinoires adverses. C’est un élément positif. »

Nick Suzuki a récolté un but et une aide, tandis que Kirby Dach a aussi marqué pour le Canadien (5-5-1). Cole Caufield a amassé deux aides et Montembeault a repoussé 33 lancers.

Du côté des Jets (6-3-1), Pierre-Luc Dubois a accumulé un but et une aide, tandis que Blake Wheeler a aussi fait mouche en temps réglementaire. Connor Hellebuyck a effectué 20 arrêts.

Le défenseur Joel Edmundson était en uniforme pour une première fois cette saison pour le Canadien. Le Manitobain âgé de 29 ans s’était blessé lors d’une collision sur glace avec Suzuki quelques jours avant le début du camp.

Chris Wideman a été laissé de côté, tandis que le nom d’Evgenii Dadonov (virus) a été inscrit sur la liste des blessés afin de faire une place à Edmundson dans la formation de 23 joueurs du Tricolore.

Le Canadien jouera son prochain match samedi, quand il accueillera les Golden Knights de Vegas au Centre Bell.

Une bonne bataille

Suzuki a lancé le bal grâce à un superbe but à 6 : 43 du premier vingt. Il a fait mouche après avoir débordé le défenseur Dylan DeMelo.

Les Jets ont cependant répliqué avec 2 : 32 à faire au premier engagement, en avantage numérique. Dubois a surpris Montembeault à l’aide d’un bon tir du côté de la mitaine.

Dach a replacé le Canadien en avant après 4 : 54 de jeu en deuxième période. Il a profité d’un retour après qu’un tir de Suzuki eut dévié sur un rival.

Cette fois, les Jets ont créé l’impasse seulement 41 secondes plus tard. Montembeault a arrêté partiellement un lancer raté par Dubois. Wheeler a réussi à pousser la rondelle libre derrière la ligne des buts.

St-Louis a contesté le but, croyant que Wheeler avait commis de l’obstruction contre Montembeautl. Il a toutefois perdu son pari.

« Je croyais avoir des chances de gagner (la contestation), a dit St-Louis. Je pensais qu’il y avait eu de l’obstruction. Je pense que l’arbitre devait se sentir mal puisqu’il a vite appelé une punition (contre les Jets). Je suis content que nous n’ayons pas eu à écouler la punition et que nous nous soyons rapidement retrouvés à quatre contre quatre. »

Sean Monahan et Brendan Gallagher ont tour à tour raté des filets ouverts avant la fin du deuxième vingt. Suzuki a aussi obtenu une belle occasion de marquer en infériorité numérique après avoir fait perdre le contrôle du disque au défenseur Neal Pionk près de son gardien.

À l’autre bout de la patinoire, Montembeault a réalisé de bons arrêts sur des tirs sur réception de Connor et Nate Schmidt alors que les Jets étaient en avantage numérique.

Montembeault a ensuite gardé le Canadien dans le coup avec sept arrêts, dont plusieurs difficiles, lors de la première moitié de la troisième période.

Le Canadien a cogné à la porte lors d’un avantage numérique, mais il s’est buté à Hellebuyck.

Connor a finalement permis aux Jets d’avoir le dernier mot en prolongation.

Échos de vestiaire

Samuel Montembeault croit que le deuxième but des Jets aurait dû être refusé.

« Sur le lancer initial, tout était correct, la rondelle était juste là. Puis quand je me suis retourné pour essayer de mettre la main dessus, c’est là qu’il (Blake Wheeler) m’a poussé. J’ai glissé jusqu’à côté du filet et il a eu tout l’espace pour la pousser dans le but. »

Nick Suzuki a vanté le travail des gardiens du Canadien depuis le début de la saison.

« (Montembeault) a été excellent. Chaque fois qu’il obtient sa chance, il fait bien. Jake (Allen) et lui composent un bon duo pour nous depuis le début de la saison. »

Joel Edmundson était heureux de pouvoir enfin donner de bons coups d’épaule à son retour au jeu.

« Vous ne pouvez pas faire ça à l’entraînement parce que vous ne voulez pas blesser un coéquipier. J’étais content de pouvoir frapper des gars. C’est ce qui m’a le plus manqué. Ce n’était que mon 25e match en deux saisons. J’avais hâte de cogner quelqu’un contre la bande ! »