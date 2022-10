La Presse en Arizona

De Glendale à Tempe

(Tempe, Arizona) Trois ou quatre ans. C’est le temps que les Coyotes espèrent passer dans leur nouveau domicile temporaire. Temporaire, parce que l’organisation table sur un projet de nouvel amphithéâtre tout près du centre-ville de Tempe. « C’est une solution temporaire et je veux que ce soit clair : notre but est à un mile et demi d’ici », a rappelé Xavier Gutierrez, président et chef de la direction des Coyotes, jeudi.