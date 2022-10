Lisez les comptes rendus des matchs disputés samedi dans la LNH.

Kuemper a dû être efficace en début de match, alors qu’il a frustré Yakov Trenin après seulement 13 secondes de jeu. Il a aussi effectué un arrêt de la mitaine pour priver le capitaine des Predators, Roman Josi, d’un but au troisième engagement.

Juuse Saros a repoussé 32 rondelles pour les Predators, qui ont subi la défaite lors de six de leurs sept derniers matchs.

Beck Malenstyn, Aliaksei Protas et Alex Ovechkin ont trouvé le fond du filet pour la troupe de Washington.

Darcy Kuemper a été parfait devant 34 lancers et les Capitals de Washington ont blanchi les Predators de Nashville 3-0, samedi soir.

Georgiev a fait 39 arrêts, six de plus que Semyon Varlamov.

Alex Newhook a mis du suspense avec son but à 19 : 30, mais les Islanders ont pu signer une troisième victoire d’affilée.

Zach Parise, Scott Mayfield et Anthony Beauvillier ont déjoué Alexandar Gergiev en 7 : 21, faisant tourner le vent. Entre les buts de Mayfield et Beauvillier, il n’y a eu que 17 secondes.

Evan Rodrigues a marqué avant et après le but de Mikko Rantanen, pour la charge initiale.

En déficit 3-0 après 8 : 33 au deuxième vingt, les Islanders de New York ont arraché un gain de 5-4 aux dépens de l’Avalanche du Colorado, samedi.

Adam Pelech (3) des Islanders de New York et Mikko Rantanen (96) de l’Avalanche du Colorado, samedi

Le Lightning n’a jamais tiré de l’arrière pendant la rencontre et il a privé l’entraîneur-chef des Sharks, David Quinn, d’enregistrer une 100 e victoire dans la LNH.

Victor Hedman, Ross Colton et Alex Killorn ont aussi fait bouger les cordages pour le Lightning. Andrei Vasilevskiy a repoussé 24 rondelles.

Nikita Kucherov a brisé l’égalité alors qu’il ne restait que 57 secondes à écouler et le Lightning de Tampa Bay a battu les Sharks de San Jose 4-3, samedi.

Brent Burns met fin à la prolongation et fait gagner les Hurricanes 4-3

PHOTO MATT SLOCUM, ASSOCIATED PRESS Carter Hart des Flyers de Philadelphie et Brent Burns des Hurricanes de la Caroline, samedi

Brent Burns a mis fin au débat alors qu’il restait 54 secondes à jouer en prolongation et les Hurricanes de la Caroline ont vaincu les Flyers de Philadelphie 4-3, samedi soir.

Martin Necas et Jordan Staal ont tous deux récolté un but et une mention d’aide alors que Jordan Martinook a complété le pointage pour les Hurricanes.

Antti Raanta a cédé trois fois en 29 tirs dans la victoire des siens.

Nicolas Deslauriers a obtenu un but et une assistance tandis que Wade Allison et Owen Tippett ont fait mouche à une reprise pour les Flyers.

Carter Hart a repoussé 34 des 38 rondelles dirigées vers lui dans une cause perdante.

Necas a forcé la tenue d’une prolongation alors qu’il a trompé la vigilance de Hart grâce à un tir des poignets du côté du bloqueur. Il ne restait que 2 : 05 à écouler au troisième engagement.