Lisez les comptes rendus des matchs disputés mardi dans la LNH.

Dana Gauruder, Associated Press

Dominik Kubalik et Dylan Larkin ont riposté, récoltant chacun leur quatrième but de la saison.

Ryan Graves a obtenu deux mentions d’aide et Vitek Vanecek a fait 20 arrêts.

Jack Hughes, Dawson Mercer, Yegor Sharangovich et Nico Hischier ont réussi les autres buts des Devils.

Jesper Bratt a récolté deux buts et une passe, mardi, aidant les Devils du New Jersey à l’emporter 6-2 contre les Red Wings de Detroit.

Les Bruins l’emportent face aux Stars

PHOTO WINSLOW TOWNSON, USA TODAY SPORTS Taylor Hall (71) célèbre son but en deuxième période avec David Pastrnak (88)

Taylor Hall a marqué le but décisif vers la fin du deuxième vingt, Linus Ullmark a stoppé 30 tirs et les Bruins de Boston ont défait les Stars de Dallas 3-1 pour porter leur fiche à 6-1, mardi.

Il s’agissait du troisième but gagnant consécutif pour Hall. Il a marqué un but en prolongation pour battre le Wild du Minnesota samedi après avoir inscrit le seul but en fusillade contre les Ducks d’Anaheim jeudi dernier.

David Pastrnak a ajouté un but en supériorité numérique et une aide alors que Patrice Bergeron a marqué un but dans un filet désert avec 27 secondes à faire au match. Les Bruins sont demeurés invaincus à domicile (5-0) sous les ordres de l’entraîneur Jim Montgomery.

Wyatt Johnston a touché la cible pour les Stars (4-2-1), qui ont perdu un deuxième match consécutif. Jake Oettinger a réalisé 26 arrêts.

Dans un match opposant deux des meilleures équipes de la ligue en début de saison, les Bruins ont pris l’avantage lors du deuxième engagement et l’ont conservé grâce à un jeu défensif constant et à une autre performance solide d’Ullmark. Ce dernier a été le partant pour une troisième fois de suite.

Ken Powtak, Associated Press