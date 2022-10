Lisez les comptes rendus des matchs disputés lundi dans la LNH.

Conor Sheary, Garnet Hathaway et Nick Jensen ont tous les trois amassé un but et une mention d’assistance et les Capitals de Washington ont défait les Devils du New Jersey 6-3, lundi soir. Sheary, Hathaway et Jensen ont tous enfilé l’aiguille lors d’une deuxième période de quatre buts des Capitals, qui se sont distancés pour de bon. Alex Ovechkin a également fait mouche pendant cet engagement. Nic Dowd et Aliaksei Protas ont aussi marqué pour les Capitals, qui ont signé une deuxième victoire consécutive. La troupe de Washington a été grandement aidée par le brio de Charlie Lindgren, qui a bloqué 38 rondelles pour obtenir une première victoire cette saison. Nathan Bastian, Tomas Tatar et Jesper Bratt ont tous les trois inscrit leur premier but de la campagne pour les Devils. Mackenzie Blackwood a amorcé la rencontre pour l’équipe locale et il a cédé cinq fois en 18 tirs. En relève, Vitek Vanecek a alloué un but en quatre lancers. La Presse Canadienne

Les Sénateurs défont les Stars PHOTO SEAN KILPATRICK, LA PRESSE CANADIENNE Tkachuk (7) devant le gardien Scott Wedgewood (41) Brady Tkachuk a obtenu un but et une mention d’assistance, Shane Pinto a marqué dans un cinquième match d’affilée et les Sénateurs d’Ottawa ont défait les Stars de Dallas 4-2, lundi soir. Jouant sans leur attaquant Josh Norris et leur gardien Anton Forsberg, tous deux blessés, les Sénateurs ont permis à Derick Brassard et Magnus Hellberg d’effectuer leurs débuts cette saison. Hellberg a repoussé 30 des 32 rondelles dirigées vers lui alors que Brassard a fait bouger les cordages en troisième période. Brassard a soutiré la rondelle à un défenseur à la ligne bleue et il a remonté la patinoire avant de tromper la vigilance de Scott Wedgewood pour porter la marque à 4-1 avec 8 : 30 à écouler au match. Tkachuk a donné les devants 2-1 aux Sénateurs dès la cinquième minute du dernier tiers avant que Pinto accentue l’avance à 3-1. Thomas Chabot a également touché la cible pour les Sénateurs, qui ont signé une quatrième victoire de suite tout en infligeant un premier revers en temps réglementaire aux Stars cette saison. Joel Kivirianta et Wyatt Johnston ont répliqué pour la formation de Dallas, qui a réussi les huit premiers tirs du match pour tester Hellberg, qui n’avait effectué que deux départs dans la LNH avant lundi soir. Wedgewood a stoppé les 22 premiers tirs auxquels il a fait face et il a conclu la rencontre avec 28 arrêts devant le filet des visiteurs. Darren Desaulniers, La Presse Canadienne

Les Jets blanchissent les Blues PHOTO FRED GREENSLADE, LA PRESSE CANADIENNE Nick Leddy (4) et Mark Scheifele (55) Les Jets de Winnipeg ont fait honneur à leur entraîneur-chef malade. Le défenseur Josh Morrisey a marqué deux buts lors de la victoire des Jets aux dépens des Blues de St. Louis 4-0, lundi, alors que l’entraîneur-chef Rick Bowness se rétablit toujours de la COVID-19 chez lui. Morrissey a préparé les buts des attaquants Sam Gagner et Mark Scheifele. Les attaquants Morgan Barron et Cole Perfetti, dans un filet désert, ont également touché la cible. Le gardien des Blues, Thomas Greiss a repoussé 41 des 44 tirs. Le gardien des Jets Connor Hellebuyck a réalisé 25 arrêts pour signer son premier blanchissage de la saison dans la LNH. Jim Bender, La Presse Canadienne