Andre Buraksovsky (95) du Kraken et Colin Blackwell (43) des Blackhawks

Les Blackhawks défont le Kraken et signent une troisième victoire d’affilée

(Chicago) Jason Dickinson et Tyler Johnson ont marqué à 13 secondes d’intervalle en fin de troisième période et les Blackhawks de Chicago ont pris la mesure du Kraken de Seattle 5-4, dimanche, pour signer une troisième victoire consécutive.

Matt Carlson Associated Press

Max Domi et Jujhar Khaira ont également touché la cible pour les Blackhawks (3-2-0), qui ont été menés 2-0 au milieu du premier engagement et 4-3 lors du troisième vingt. Les Blackhawks ont également effacé un déficit de deux buts lors de leurs deux victoires précédentes.

Johnson a nivelé la marque à 4-4 avec son deuxième filet du match avec 7 : 03 à faire au temps réglementaire. Il a battu Martin Jones de l’enclave après avoir reçu une passe de Jonathan Toews de derrière le filet.

Dickinson a ensuite fait vibrer les cordages depuis le cercle droit après que le défenseur de Seattle Adam Larsson n’eut pas été en mesure de contrôler la rondelle proprement.

Jared McCann a inscrit un but et une passe pour le Kraken lors d’un deuxième match consécutif. Vince Dunn, Andre Burakovsky et Matty Beniers ont également compté.