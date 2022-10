(Montréal) Les joueurs du Canadien sont passés en deux jours de l’extase de la victoire à ce qui pourrait bien être la normalité dont leur entraîneur-chef a souvent parlé.

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

Joe Pavelski a inscrit trois buts et une aide et les Stars de Dallas ont vaincu la formation montréalaise 5-2, samedi soir au Centre Bell.

Le Tricolore avait vécu l’euphorie dans une victoire de 6-2 contre les Coyotes de l’Arizona, jeudi. Juraj Slafkovsky avait marqué son premier but dans la LNH, Arber Xhekaj avait livré un combat qui a fait le tour de la planète hockey.

Les joueurs du Canadien sont revenus sur terre samedi.

Les défenseurs recrues Xhekaj et Kaiden Guhle ont probablement connu leur sortie la plus difficile de la saison. Ils ont été coupables de mauvais positionnements ou de revirements coûteux au cours de la rencontre.

Les Stars ont bousculé le Tricolore avec plusieurs bonnes mises en échec. Leur échec avant a aussi embêté les joueurs locaux en sortie de zone. En général, ils ont mieux exécuté les jeux et fait preuve de plus de cohésion que le Canadien.

Les visiteurs ont aussi été 2-en-3 en avantage numérique, tandis que le Canadien a été 0-en-4.

« Les unités spéciales ont fait une grosse différence dans le match, a insisté l’entraîneur-chef du Canadien, Martin St-Louis. C’est une équipe qui joue du hockey assez simple, une équipe de vétérans qui sont pesants, qui sont vites.

« Il faut prendre l’expérience de vivre cette pression-là. C’est une chose que nous allons devoir apprendre. »

Malgré une soirée difficile, Xhekaj a inscrit son premier but dans la LNH en plus d’amasser une aide. Mike Hoffman a également marqué son premier but de la saison pour le Canadien (3-3-0). Jake Allen a effectué 25 arrêts.

Jason Robertson a récolté un but et une aide, tandis qu’Esa Lindell a aussi touché la cible pour les Stars (4-0-1), qui ont accordé seulement huit buts jusqu’ici cette saison. Roope Hintz et Jamie Benn ont accumulé chacun deux aides et Jake Oettinger a repoussé 32 tirs.

Slafkovsky a raté la rencontre en raison d’une blessure au haut du corps. Un porte-parole du Canadien a précisé que le Slovaque s’est blessé lors du dernier match et que son cas fera l’objet d’une réévaluation quotidienne.

Le Tricolore a perdu temporairement les services de Brendan Gallagher face aux Stars. Le fougueux attaquant a semblé se blesser à la jambe gauche lors d’une chute en deuxième période. Après deux visites au vestiaire, Gallagher est revenu au jeu pour de bon après le deuxième entracte.

Le Canadien conclura son séjour de quatre matchs à domicile en accueillant le Wild du Minnesota, mardi.

PHOTO DAVID KIROUAC, USA TODAY SPORTS Wyatt Johnston (53) des Stars de Dallas et Rem Pitlick (32) du Canadien de Montréal

Une équipe plus aguerrie

Les Stars ont eu l’avantage en début de rencontre et ils ont noirci la feuille de pointage après seulement 4 : 24 de jeu, lors d’un avantage numérique. Pavelski a surpris Allen grâce à un superbe tir du revers dans la lucarne.

Le Canadien a été embêté par la pression appliquée par les Stars, mais il a été en mesure de s’ajuster en deuxième moitié d’engagement.

Hoffman a créé l’égalité 1-1 avec 4 : 25 à faire, profitant d’un retour à la suite d’un tir de Jake Evans.

Les Stars ont repris les devants après seulement 18 secondes de jeu en deuxième période. Hintz a gagné sa bataille contre Guhle le long de la rampe et a rejoint Pavelski dans l’enclave. Le franc-tireur américain a battu Allen grâce à un puissant tir sur réception.

Robertson a creusé l’écart à 4 : 31, lors d’un autre avantage numérique des Stars. Il a complété un magnifique échange avec Benn.

Encore une fois, le Canadien n’a pas baissé les bras. Xhekaj a fait mouche à 15 : 58, grâce à un long tir qui a trompé la vigilance d’Oettinger.

Xhekaj a toutefois été coupable d’avoir abandonné ses responsabilités pour appliquer une mise en échec sur le quatrième but des Stars, avec 17 secondes à faire au deuxième vingt. Lindell en a profité pour s’y prendre à deux reprises pour battre Allen.

Pavelski est toutefois revenu à la charge à 6 : 53 du dernier tiers, portant un dur coup aux espoirs de remontée du Tricolore.

Échos de vestiaire

Jonathan Drouin a affirmé que le Canadien a manqué de constance dans la rencontre.

« Ils ont gagné plus de batailles que nous. Ils ont mieux commencé le match que nous. Nous avons bien joué, puis moins bien joué. Nous n’avons pas joué un 60 minutes constant. Eux, ils ont joué un 60 minutes constant. »

Arber Xhekaj n’a pas pu pleinement savourer son premier but dans la LNH.

« C’était bien, mais ils ont marqué rapidement ensuite et ça m’a dégonflé un peu. Je suis le type de gars pour qui les succès de l’équipe sont plus importants qu’un simple but. »

Jake Evans a craint le pire pour Brendan Gallagher quand il a vu son coéquipier chuter après avoir mis le patin sur un bâton perdu.

« Il est un guerrier et il ne sait pas jouer d’une autre façon. Il connaît un bon début de saison après avoir bien profité de son été. Il est tellement plus rapide sur la glace. J’ai eu peur quand il a chuté, mais j’étais heureux de voir qu’il a pu revenir. »