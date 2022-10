Lisez les comptes rendus des matchs disputés samedi dans la LNH.

Les Oilers (2-3-0) compléteront un séjour de six matchs à domicile lundi, face aux Penguins de Pittsburgh.

Torey Krug a battu Jack Campbell et Justin Faulk a complété dans un filet désert.

Brady Tkachuk marque deux buts et les Sénateurs écrasent les Coyotes 6-2

PHOTO MARC DESROSIERS, USA TODAY SPORTS Shane Pinto (57) des Sénateurs d’Ottawa, samedi à Ottawa

Brady Tkachuk a marqué deux buts et les Sénateurs d’Ottawa ont écrasé les Coyotes de l’Arizona 6-2, samedi soir.

Tyler Motte et Shane Pinto ont tous les deux récolté un but et une mention d’assistance pour les Sénateurs, qui ont signé une troisième victoire consécutive.

Motte et Mark Kastelic ont fait mouche dans un intervalle de 47 secondes en troisième période pour donner les devants 5-2 aux Sénateurs. Tkachuk a scellé l’issue de la rencontre en échappée.

Josh Norris a ajouté un but pour la troupe d’Ottawa. Drake Batherson, Jake Sanderson et Tim Stutzle ont conclu la partie avec deux aides chacun. Anton Forsberg a réalisé 20 arrêts.

Dylan Guenther a inscrit un premier but en carrière dans la LNH alors que Clayton Keller a complété le pointage pour les Coyotes.

Karel Vejmelka a cédé six fois en 32 tirs dans une cause perdante.