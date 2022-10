Les Coyotes et le Canadien étaient nez à nez en avril 2018. Montréal a terminé 28e au classement général avec 71 points, Arizona un rang derrière avec 70 points.

Mathias Brunet La Presse

Quatre ans plus tard, non seulement les visiteurs au Centre Bell avaient-ils participé aux séries éliminatoires une seule fois, et perdu en première ronde, contre deux participations pour le CH, dont une finale de la Coupe Stanley, mais ils traînent de la patte dans le processus de reconstruction.

Que s’est-il passé au cours de ces quatre saisons-là ? Il y a eu de très mauvais choix au repêchage, du gaspillage de choix au repêchage et une gestion épouvantable de John Chayka, le prédécesseur au DG actuel des Coyotes, Bill Armstrong.

À cet égard, Marc Bergevin, malgré ses travers, a laissé une équipe en bien meilleur état pour Kent Hughes et Jeff Gorton.

Même si Armstrong a fait table rase il y a 18 mois, les Coyotes comptaient seulement cinq joueurs de moins de 23 ans dans la formation, dont trois, Hayton, Guenther et Moser, au sein des deux premiers trios ou des deux premières paires en défense, contre sept pour Montréal, mais cinq parmi les deux premiers trios ou les quatre premiers défenseurs, Suzuki, Caufield, Dach, Guhle et Harris.

Joueurs de 23 ans et moins dans la formation jeudi Arizona (5) Barrett Hayton (22 ans)

Dylan Guenther (19 ans)

Jack McBain (22 ans)

Matias Maccelli (22 ans)

Janis Moser (22 ans) Montréal (7) Nick Suzuki (23 ans)

Cole Caufield (22 ans)

Kirby Dach (21 ans)

Juraj Slafkovsky (18 ans)

Kaiden Guhle (20 ans)

Jordan Harris (22 ans)

Arber Xhekaj (21 ans)

Les cuvées du repêchage entre 2018 et 2020 ont fait une grande différence entre les deux organisations. Les Coyotes ont repêché seulement six joueurs parmi les trois premières rondes, dont trois parmi les deux premières, contre treize pour le Canadien, dont neuf parmi les deux premières rondes.

2018

Le Canadien détient le troisième choix au total et repêche le meilleur centre disponible à ses yeux, Jesperi Kotkaniemi. Les Coyotes avaient des yeux sur le Finlandais, dit-on, mais tiennent à un joueur de centre et se rabattent sur Barrett Hayton.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Barrett Hayton (29)

Kotkaniemi a été subtilisé au Canadien par les Hurricanes. Montréal s’est servi des choix compensatoires pour acquérir Christian Dvorak. Avec le recul, il aurait peut-être procédé autrement. Kotkaniemi occupe désormais le poste de deuxième centre des Hurricanes à 22 ans. Il ne défonce pas le filet adverse, avec deux aides en quatre matchs, mais vient au premier rang des attaquants de l’équipe avec une fiche de +4, au troisième rang pour le temps d’utilisation chez les attaquants derrière Martin Necas et Sebastian Aho et a un taux de succès de 60 % lors des mises au jeu. Qu’importe, il a été perdu.

Hayton est toujours chez les Coyotes, mais son éclosion tarde. Malgré quelques progrès, il a été blanchi à ses quatre premiers matchs, avec une fiche de -7, et compte seulement 31 points en presque 100 matchs en carrière.

Les rondes suivantes ont fait la différence. Le Canadien a mis la main sur Alexander Romanov en deuxième ronde, puis Jordan Harris au troisième tour. Les succès en début de carrière de Romanov ont augmenté sa valeur et permis au CH d’obtenir son deuxième centre actuel, Kirby Dach, trois points à ses cinq premiers matchs. Harris étonne depuis le début de la saison par son calme et sa maturité. Il mène l’équipe à +5 et a joué plus de 20 minutes à ses deux dernières rencontres.

Les Coyotes ont repêché Kevin Bahl en deuxième ronde, un défenseur géant désormais dans l’organisation des Devils du New Jersey, et l’ailier Jan Jenik en troisième ronde, qui entame sa troisième saison dans la Ligue américaine.

2019

Les Coyotes repêchaient cinq rangs avant le Canadien en première ronde. Ils ont choisi le défenseur droitier Victor Soderstrom au 11e rang, un choix qui a surpris plusieurs observateurs. Soderstrom a surtout joué dans la Ligue américaine depuis son arrivée en Amérique du Nord, en 2020, et a été renvoyé dans les mineures à nouveau avant le début de la saison. On va laisser à ce défenseur de 5 pieds 11 pouces le temps de se développer, ou pas, mais avec le recul, les Coyotes auraient probablement opté pour Cole Caufield, choisi au 15e rang par Montréal. Caufield a désormais 26 buts à ses 42 derniers matchs, dont quatre en cinq rencontres cette saison.

PHOTO RINGO H.W. CHIU, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Victor Soderstrom (77)

Le choix de quatrième ronde des Coyotes cette année-là, le Finlandais Matias Maccelli, a mérité un poste dans la LNH cette saison à 22 ans. Il a réussi une fantastique saison dans la Ligue américaine l’an dernier avec 57 points en 47 matchs, mais compte pour l’heure sept points, dont un but, dans la LNH.

Jayden Struble, Mattias Norlinder, Rhett Pitlick Frederick Dichow et Rafaël Harvey-Pinard gardent encore espoir de jouer dans la Ligue nationale éventuellement, idem pour John Farinacci et Aku Raty au sein de l’organisation des Coyotes.

2020

L’absence de choix de première ronde a fait mal aux Coyotes. Mais Chayka croyait à tort avoir le club pour percer en séries éliminatoires et en décembre 2019, il a sacrifié ce choix, le jeune Kevin Bahl et un autre choix de troisième ronde pour obtenir le joueur de location Taylor Hall. Un an plus tôt, Marc Bergevin faisait le contraire en cédant son meilleur buteur et capitaine, Max Pacioretty, pour acquérir Nick Suzuki, alors âgés de 19 ans.

PHOTO RICK SCUTERI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Taylor Hall alors qu’il jouait pour les Coyotes.

L’année où le Canadien repêchait Kaiden Guhle au 16e rang, les Coyotes ont dû attendre au 111e rang, en quatrième ronde, pour choisir Mitchell Miller, ensuite chassé de l’organisation à la suite d’allégations d’intimidation à l’égard d’un adolescent vulnérable.

Les Coyotes n’auraient pas pu mettre la main sur Guhle puisque leur choix se situait au 18e rang, mais les Devils ont repêché Dawson Mercer avec le choix des Coyotes. Mercer occupe déjà le poste de deuxième ailier droit au sein d’un trio avec Jack Hughes. Braden Schneider, Yegor Chinakhov et Jake Neighbours, entre autres, étaient encore disponibles.

Chayka a perdu son choix de deuxième ronde (49e au total) en 2020, et son choix de première ronde en 2021 (10e au total) pour avoir violé la politique de la Ligue en matière de recrutement.

Bill Armstrong a donc dû travailler fort pour remplir la banque de choix, vidée par Chayka. Il a obtenu un choix de deuxième ronde en 2021, deux choix de deuxième ronde en 2022 et un choix de troisième ronde en 2023 a acceptant de mauvais contrats, ceux d’Andrew Ladd et Shayne Gostisbehere (désormais leur meilleur défenseur offensif). Il a aussi acquis deux choix de première ronde et deux choix de deuxième ronde pour Oliver Ekman-Larsson et Christian Dvorak.

Les Coyotes semblent avoir frappé dans le mille en 2021 avec Dylan Guenther au neuvième rang, et le défenseur Janik Moser en troisième ronde. À 19 ans seulement, Guenther a percé la formation après une saison de 91 points en 59 matchs dans les rangs juniors. Le défenseur suisse Moser, repêché à l’âge de 20 ans, joue déjà 23 : 58 par match depuis la saison. Il a quatre points à ses quatre premières rencontres.

L’Arizona vient de repêcher les centres Logan Cooley au troisième rang et Conor Geekie au onzième. Le premier a cinq points en quatre matchs à l’Université du Minnesota, le second, un format géant, neuf points, dont six buts, en neuf matchs à Winnipeg dans la Ligue junior de l’Ouest. Le défenseur Maveric Lamoureux a été repêché en fin de première ronde.

Les Coyotes auront donc réussi à repêcher onze fois dans les trois premières rondes lors des deux dernières cuvées, dont neuf fois dans les deux premières. Ils détiennent aussi deux choix supplémentaires de troisième ronde en 2024 et deux de deuxième ronde de plus en 2025.

À cet égard, le CH est encore plus gâté avec un choix supplémentaire de première ronde en 2023 (Ben Chiarot) et 2025 (Sean Monahan).

Les Coyotes sont sur la bonne voie, mais ils devront sans doute être plus patients que le Canadien.

Un but mémorable

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Juraj Slafkovsky après avoir marqué son premier but en carrière jeudi soir au Centre Bell.

Guillaume Lefrançois frappe dans le mille, en plaçant le but de Juraj Slafkovsky au cœur de son analyse du match de jeudi. Pas tant parce que le jeune homme marquait son premier but en carrière dans la LNH, mais pour les circonstances dans lesquelles ce but a été marqué, et sa symbolique : frappé au visage par le gros Josh Brown, défendu par Arber Xhekaj qui va frapper Brown dans le coin, et provoque le revirement, puis les célébrations un peu baveuses de ces deux jeunes colosses de 238 livres, unis pour les prochaines années à Montréal…

À cet égard, la mise en échec de Xhekaj est nettement plus significative que son combat contre Zack Kassian. Il faudra d’ailleurs faire un examen de conscience. D’un côté plusieurs prônent l’extinction des bagarres, mais applaudissent les succès pugilistiques des joueurs du Canadien. Plutôt paradoxal.